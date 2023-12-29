В краснодарском литературном музее состоится «Антиквартирник»

Гостей ожидают разговоры в кругу писателей, историков и специалистов по этикету. Они расскажут, как отмечали Новый год и Рождество в прошлых столетиях и о традициях сервировки новогоднего стола. На мероприятии будет играть живая музыка — песни под гитару.

Также желающие могут принести с собой новогодние снимки, книги, игрушки и другие праздничные атрибуты.