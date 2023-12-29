В краснодарском литературном музее состоится «Антиквартирник»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя vecstock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя vecstock с сайта freepik.com

5 января в литературном музее Кубани пройдет новогодний «Антиквартирник»

Гостей ожидают разговоры в кругу писателей, историков и специалистов по этикету. Они расскажут, как отмечали Новый год и Рождество в прошлых столетиях и о традициях сервировки новогоднего стола. На мероприятии будет играть живая музыка — песни под гитару. 

Также желающие могут принести с собой новогодние снимки, книги, игрушки и другие праздничные атрибуты.

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Мероприятие состоится 5 января в 14:00 в гостиной музея по адресу: улица Постовая, 39/1. Записаться на «Антиквартирник» можно по телефону 8 (861) 268-58-78.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 5 и 6 января исполнят саундтреки из «Гарри Поттера».

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