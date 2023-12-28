В Японском саду парка «Краснодар» на январских выходных проведут мастер-классы
Краснодарцев со 2 по 6 января приглашают на мастер-классы в Японском саду
На сайте парка «Краснодар» появилась афиша мероприятий на новогодние праздники. Краснодарцам предлагают посетить мастер-классы в народном доме Коминка на территории Японского сада:
Идея подарка на Новый год:
- «Камелия» в технике искусства складывания бумаги Оригами — 2 января в 11:00, стоимость билета 1500 рублей;
- акварельный скетч «Японский мостик Тайкобоси» — 2 января в 15:00, стоимость билета 2000 рублей;
- роспись масок кошек Бакэнэко в стиле грима «Кумадори» — 4 января в 12:00, стоимость билета 2000 рублей;
- акварельный скетч «Японский каменный фонарь» — 6 января в 12:00, стоимость билета 2000 рублей.
Билеты можно купить здесь. Встречи проведет художница, педагог, участница профессионального союза художников России и Краснодарского края, автор выставки «Вдохновлённая Японией» Анастасия Цветкова.
Возрастное ограничение 14+.
Напомним, в январе краснодарский проект «Дом мецената» представит новый спектакль, подробности можно прочитать в материале.
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