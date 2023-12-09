Росприроднадзор рассказал о проблеме загрязнения реки Кубань в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Река Кубань на выходе из Краснодарского водохранилища © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Река Кубань на выходе из Краснодарского водохранилища © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На официальной странице Росприроднадзора в телеграме появилась информация о проблеме загрязнения реки Кубань

«В Росприроднадзор поступает много жалоб на загрязнение реки Кубани на территории Краснодара», — рассказали в ведомстве 8 декабря 2023 года.

Как указано в сообщении, инспекторы Росприроднадзора выдавали многочисленные предписания должностным лицам администрации Краснодара. Также ведомство пишет, что о ситуации знает Вениамин Кондратьев.

«Только в 2023 году нашей Службой проведено несколько выездных обследований Кубани в районе проблемных ливневых водовыпусков. В адрес руководства города было направлено 7 предостережений. Материалы обследований переданы в прокуратуру с целью оказания поддержки в решении проблемы», — сообщили в Росприроднадзоре.

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В администрации Краснодара ведомству отчитались, что провели обследование ливневок и выявили 1567 км сетей на 533 участках. Незаконных подключений к ливневой канализации обнаружили 121, перекрыли 84 из них.

Также городские власти рассказали, что в планах у администрации построить новые и реконструировать существующие очистные сооружения. Как пишет Росприроднадзор, проект находится на рассмотрении Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

«Однако проводимых администрацией мероприятий недостаточно. Неочищенные сточные воды продолжают поступать в реку Кубань через систему ливнеотведения», — подытожили в Росприроднадзоре.

Ситуацию ведомство держит на контроле.

Как писали Юга.ру, в конце октября Краснодарское водохранилище было заполнено всего на 6,3 %. Подробнее о ситуации читайте здесь.

Краснодар Река Кубань Росприроднадзор Экология

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