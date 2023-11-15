Власти Сочи на год перенесли открытие приюта для животных

Заместитель главы Сочи рассказала о переносе открытия муниципального приюта для животных на первый квартал 2024 года

Предыстория: В начале июля 2023 года стало известно, что в Сочи появится муниципальный приют для животных. Уже в сентябре там планировали запустить первую очередь для размещения 500 собак.

15 ноября замглавы Сочи Светлана Калинина сообщила «РБК» о том, что открытие этого приюта для животных переносится на первый квартал 2024 года. Его планировали построить еще 10 лет назад.



«Перенос срока окончания строительства связан с изменениями гидрогеологических условий и структурно-неустойчивых грунтов под воздействием напора подземных вод, в связи с чем проведен комплекс дополнительных мероприятий по изысканиям и анализу их результатов», — рассказала Калинина.

По данным СМИ, на благоустройство приюта выделят 7 млн рублей. Калинина сообщила, что сейчас завершается строительство на участке 19,7 тыс. кв. метров. в Хостинском микрорайоне Сочи. Его кадастровая стоимость составляет 104,5 млн рублей. В декабре 2022 года мэрия курорта передала участок в бессрочное пользование «Центра по обращению с животными без владельцев».

Напомним, что сейчас в регионе всего 17 приютов для животных. Все они частные. Муниципальные — три в Краснодаре и один в Сочи — в процессе реализации. Приют на 228 вольеров в краснодарском поселке Березовом власти планируют построить за год. Но жить постоянно питомцы там не будут.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае с начала 2023 года на укусы собак пожаловались более 4 тысяч жителей.