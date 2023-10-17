В Краснодаре готовят к открытию «Изумрудный» сквер

Предыстория: В Краснодаре строительство сквера «Изумрудный» началось в апреле 2023 года. В июне власти сообщили, что на территории высадят около 550 деревьев, 15 тыс. кустарников и 24 тыс. многолетников. На благоустройство сквера направили 201 млн рублей.



В конце сентября некоторые жители Молодежного микрорайона выразили недовольство по поводу строительства новой территории. По их словам, в сквере «Изумрудный» спилили много деревьев, не убирают мусор и начались проблемы с освещением. Мэрия Краснодара прокомментировала ситуацию Юга.ру и заявила, что работы еще не закончены.