В Краснодаре готовят к открытию «Изумрудный» сквер

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/evgeniy-naumov-osmotrel-novyy-skver-izumrudnyy-i-prilegayushchuyu-territoriyu/
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/evgeniy-naumov-osmotrel-novyy-skver-izumrudnyy-i-prilegayushchuyu-territoriyu/

В Краснодаре завершили благоустройство сквера «Изумрудный» в районе Ейского шоссе

Предыстория: В Краснодаре строительство сквера «Изумрудный» началось в апреле 2023 года. В июне власти сообщили, что на территории высадят около 550 деревьев, 15 тыс. кустарников и 24 тыс. многолетников. На благоустройство сквера направили 201 млн рублей.

В конце сентября некоторые жители Молодежного микрорайона выразили недовольство по поводу строительства новой территории. По их словам, в сквере «Изумрудный» спилили много деревьев, не убирают мусор и начались проблемы с освещением. Мэрия Краснодара прокомментировала ситуацию Юга.ру и заявила, что работы еще не закончены.

17 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что основные работы по строительству сквера «Изумрудный» в Молодежном микрорайоне завершены. Он находится в границах улиц Ейское шоссе, 9-й Тихой и 5-й Дорожной. Территорию площадью 44 тыс. квадратных метров готовят к открытию.

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В сквере благоустроили:

  • пешеходные дорожки;
  • туалет;
  • скамейки и урны;
  • систему автополива;
  • площадку для выгула собак;
  • спортивную и игровую зоны.

Глава Краснодара Евгений Наумов также распорядился благоустроить прилегающую к «Изумрудному» территорию. По его словам, необходимо убрать основания металлических гаражей и очистить подъезд со стороны улицы 9-я Тихая.

Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском «Городском саду» до конца 2023 года отремонтируют ротонду «Казачья горка».

Благоустройство Краснодар Парки Строительство

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