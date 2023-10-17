В Краснодаре готовят к открытию «Изумрудный» сквер
В Краснодаре завершили благоустройство сквера «Изумрудный» в районе Ейского шоссе
Предыстория: В Краснодаре строительство сквера «Изумрудный» началось в апреле 2023 года. В июне власти сообщили, что на территории высадят около 550 деревьев, 15 тыс. кустарников и 24 тыс. многолетников. На благоустройство сквера направили 201 млн рублей.
В конце сентября некоторые жители Молодежного микрорайона выразили недовольство по поводу строительства новой территории. По их словам, в сквере «Изумрудный» спилили много деревьев, не убирают мусор и начались проблемы с освещением. Мэрия Краснодара прокомментировала ситуацию Юга.ру и заявила, что работы еще не закончены.
17 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что основные работы по строительству сквера «Изумрудный» в Молодежном микрорайоне завершены. Он находится в границах улиц Ейское шоссе, 9-й Тихой и 5-й Дорожной. Территорию площадью 44 тыс. квадратных метров готовят к открытию.
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В сквере благоустроили:
- пешеходные дорожки;
- туалет;
- скамейки и урны;
- систему автополива;
- площадку для выгула собак;
- спортивную и игровую зоны.
Глава Краснодара Евгений Наумов также распорядился благоустроить прилегающую к «Изумрудному» территорию. По его словам, необходимо убрать основания металлических гаражей и очистить подъезд со стороны улицы 9-я Тихая.
Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском «Городском саду» до конца 2023 года отремонтируют ротонду «Казачья горка».