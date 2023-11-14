Скидка или иллюзия. У россиян спросили о новогодних распродажах
Примерно половина россиян собираются воспользоваться предложениями сезонных распродаж к Новому году, показал опрос сервиса Anketolog.ru
О существовании сезонных скидок знают до 85% опрошенных*. 54% сказали, что верят в выгоду таких предложений. По мнению 46% респондентов, с помощью сезонных распродаж только создают видимость снижения цен.
Большая часть опрошенных (46%) сказали, что не собираются делать покупок на сезонных распродажах. Они добавили, что принимают решения в момент предложения, а не заранее. Покупают что-то на сезонной распродаже только после просмотра соответствующей рекламы 23% респондентов. Они рассказали, что знают о сезонных распродажах, но к покупке в итоге подталкивает реклама.
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21% респондентов сказали, что помнят о днях скидок и заранее планируют покупки, чтобы попасть на распродажи.
И только 10% опрошенных вообще не обращают внимания на сезонные акции.
По данным авторов исследования, за последние два года чаще всего пользователи сети делали новогодние онлайн-покупки в ноябре. Для этого 80% из них использовали сайты крупных ритейлеров, таких как Ozon, МегаМаркет, Wildberries, AliExpress, и «Яндекс Маркет».
40% опрошенных делают покупки в физических магазинах, а 33% респондентов заходят на сайты конкретных брендов.
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В 2023 году большинство опрошенных планируют сравнить цены во Всемирный день шопинга и в период «Черной пятницы». Часть респондентов сказали, что их интересуют акции «Зеленый день» и «Киберпонедельник». Из категорий товаров перед Новым годом самой популярной стала одежда (66%), на втором месте электроника и бытовая техника (46%), затем следуют косметика и товары для дома (42% и 36%).
Среди опрошенных 55% рассказали, что во время распродаж в этом году будут покупать не просто товары со скидкой, а выбирать новогодние подарки для близких.
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* Исследование проводили С 3 по 7 ноября с помощью онлайн-панели Anketolog.ru совместно со «СберМаркетинг». В опросе приняли участие 1700 россиян 18-60 лет