Скидка или иллюзия. У россиян спросили о новогодних распродажах

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Примерно половина россиян собираются воспользоваться предложениями сезонных распродаж к Новому году, показал опрос сервиса Anketolog.ru

О существовании сезонных скидок знают до 85% опрошенных*. 54% сказали, что верят в выгоду таких предложений. По мнению 46% респондентов, с помощью сезонных распродаж только создают видимость снижения цен.

Большая часть опрошенных (46%) сказали, что не собираются делать покупок на сезонных распродажах. Они добавили, что принимают решения в момент предложения, а не заранее. Покупают что-то на сезонной распродаже только после просмотра соответствующей рекламы 23% респондентов. Они рассказали, что знают о сезонных распродажах, но к покупке в итоге подталкивает реклама.

Читайте также:

21% респондентов сказали, что помнят о днях скидок и заранее планируют покупки, чтобы попасть на распродажи.

И только 10% опрошенных вообще не обращают внимания на сезонные акции.

По данным авторов исследования, за последние два года чаще всего пользователи сети делали новогодние онлайн-покупки в ноябре. Для этого 80% из них использовали сайты крупных ритейлеров, таких как Ozon, МегаМаркет, Wildberries, AliExpress, и «Яндекс Маркет».

40% опрошенных делают покупки в физических магазинах, а 33% респондентов заходят на сайты конкретных брендов.

Читайте также:

В 2023 году большинство опрошенных планируют сравнить цены во Всемирный день шопинга и в период «Черной пятницы». Часть респондентов сказали, что их интересуют акции «Зеленый день» и «Киберпонедельник». Из категорий товаров перед Новым годом самой популярной стала одежда (66%), на втором месте электроника и бытовая техника (46%), затем следуют косметика и товары для дома (42% и 36%).

Среди опрошенных 55% рассказали, что во время распродаж в этом году будут покупать не просто товары со скидкой, а выбирать новогодние подарки для близких.

Напомним, в Новый год россияне будут отдыхать 10 дней. Какие дни будут выходными для жителей Краснодарского края и как должны оплачивать работу в праздники, мы писали здесь.

* Исследование проводили С 3 по 7 ноября с помощью онлайн-панели Anketolog.ru совместно со «СберМаркетинг». В опросе приняли участие 1700 россиян 18-60 лет

Новый год Опросы Праздники Торговля

Новости

В Краснодаре к вечеру скопились 7-балльные пробки на дорогах
Краснодар опустился на три строчки в рейтинге по уровню развития платных парковок
Скидка или иллюзия. У россиян спросили о новогодних распродажах
В Краснодарском крае Мире и Кире Хаецким необходимо дорогостоящее обследование. Как им помочь?
Экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев заявил в Следком о фальсификации уголовного дела
Власти Карачаево-Черкесской Республики заявили о бронировании 96% номерного фонда на новогодние праздники

Лента новостей

В Краснодаре раскупили почти все билеты на «Щелкунчика»
Вчера, 12:12
В Краснодаре раскупили почти все билеты на «Щелкунчика»
Театр объяснил, как действуют мошенники
Жителей Краснодара предупредили о перебоях водоснабжения из-за промывки системы
Вчера, 19:15
Жителей Краснодара предупредили о перебоях водоснабжения из-за промывки системы
Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей
10 ноября, 12:20
Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей
О чем говорили на ярмарке вакансий для женщин в Краснодаре

Реклама на сайте