В Севастополе высадили гигантскую надпись «Россия»

Гигантский патриотический геоглиф создали в День народного единства в Севастополе — об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, более полутора тысяч севастопольцев приехали 4 ноября в Мекензиево лесничество, чтобы высадить на поляне 1200 саженцев туи восточной в виде надписи «Россия». Каждая буква имеет размер 30 метров в высоту и 25 в ширину. Общая длина надписи — около 200 метров. «В ближайшее десятилетие этот геоглиф будет виден из космоса», уверен Развожаев.

Ранее Юга писали, что в Краснодаре в ноябре муниципалитет планирует высадить тысячу декоративных деревьев, в Сочи в День народного единства открыли сразу 24 объекта городского благоустройства, а днем ранее на онлайн-картах Краснодара появилась улица имени Жириновского.