Роддом краснодарской Больницы скорой помощи закроют на профилактику

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pch.vector, ru.freepik.com
    © Фото pch.vector, ru.freepik.com

Родильное отделение БСМП закроют на три недели для санитарно-противоэпидемических мероприятий

Сайт краевой БСМП сообщил о закрытии родильного дома на три недели. С 1 ноября роддом на улице 40-летия Победы, 14 не будет принимать пациенток из-за ежегодных плановых профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Схема госпитализации изменится, беременных будут направлять в родильный дом №4, Краснодарскую краевую больницу №2 и детскую краевую клиническую больницу.

Читайте также:

Недавно Юга.ру писали, что на профилактику закроется родильный дом в Анапе. Пациенток переведут в перинатальный центр Новороссийска.

Недавно мы рассказывали, что в поселке Российском в Краснодаре достроили детский сад на 350 мест.

Дети Здоровье Медицина

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»
В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики
Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение
Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта
В Новороссийске неизвестные напали на адвоката
В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Вчера, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте