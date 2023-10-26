Роддом краснодарской Больницы скорой помощи закроют на профилактику
Родильное отделение БСМП закроют на три недели для санитарно-противоэпидемических мероприятий
Сайт краевой БСМП сообщил о закрытии родильного дома на три недели. С 1 ноября роддом на улице 40-летия Победы, 14 не будет принимать пациенток из-за ежегодных плановых профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Схема госпитализации изменится, беременных будут направлять в родильный дом №4, Краснодарскую краевую больницу №2 и детскую краевую клиническую больницу.
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