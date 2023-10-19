В краснодарском поселке Российском достроили детский сад на 350 мест

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Детский сад на улице Кирилла Россинского в поселке Российском получил заключение о соответствии

В поселке Российском закончили строительство детского сада на улицах Кирилла Россинского и Батуринской. Объект уже получил заключение о соответствии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Детский сад рассчитан на 350 мест, из которых 20 — ясельные. Двухэтажное здание имеет площадь 7,8 тыс. кв. метров. На первом этаже будут группы для детей раннего и младшего дошкольного возраста, а также пищеблок и медицинский кабинет. На втором этаже разместят группы детей старшего дошкольного и подготовительного возраста, кабинет логопеда, физкультурный и музыкальный классы. 

Ранее Юга.ру писали, что детский сад строят по нацпроекту «Демография». Всего в саду будет 16 групп, а на территории — игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

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