Анапский роддом временно закроют, женщин перенаправят в Новороссийск

Роддом Анапы закроют на две недели на дезинфекцию

Анапский роддом закроют на плановую дезинфекцию с 6 по 20 ноября. Женщин, нуждающихся в помощи, переведут в перинатальный центр Новороссийска, сообщили в мэрии Анапы.

На первом этаже роддома будет работать отделение для оказания экстренной помощи. Принимать там будут только тех пациенток, которых невозможно перевезти.

«Стандартная процедура проводится дважды в год. Служба «03» проинформирована о предстоящей плановой работе в роддоме и резервном лечебном учреждении», — добавили в мэрии.

Ранее Юга.ру писали, что в Успенском районе опечатали лабораторию местной ЦРБ из-за санитарных нарушений.