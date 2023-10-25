Анапский роддом временно закроют, женщин перенаправят в Новороссийск
Роддом Анапы закроют на две недели на дезинфекцию
Анапский роддом закроют на плановую дезинфекцию с 6 по 20 ноября. Женщин, нуждающихся в помощи, переведут в перинатальный центр Новороссийска, сообщили в мэрии Анапы.
На первом этаже роддома будет работать отделение для оказания экстренной помощи. Принимать там будут только тех пациенток, которых невозможно перевезти.
«Стандартная процедура проводится дважды в год. Служба «03» проинформирована о предстоящей плановой работе в роддоме и резервном лечебном учреждении», — добавили в мэрии.
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