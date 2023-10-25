В Краснодаре достроили два детских сада на 280 и 315 мест
Власти Кубани рассказали о благоустройстве двух детсадов в ЖК «Самолеты» и в районе поселка Колосистого
Пресс-служба администрации Краснодарского края 24 октября сообщила, что в Краснодаре возвели два новых детских сада.
Объект на 280 мест в ЖК «Самолеты» включает:
- два этажа на 14 групп, среди них две ясельные;
- лифты;
- музыкальный и спортивный залы;
- пост охраны;
- пищеблок;
- медблок;
- кабинеты психолога и логопеда;
- служебно-бытовые помещения;
- теневые навесы;
- 14 игровых площадок.
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А дошкольное учреждение на 315 мест в поселке Колосистом:
- два этажа на 15 групп;
- пищеблок;
- медблок;
- пост охраны;
- спортзал;
- музыкальный кабинет;
- кабинеты логопеда и психолога;
- вспомогательные помещения;
- 16 теневых навесов.
Как писали ранее Юга.ру, в поселке Российском на улице Кирилла Россинского достроили детсад на 350 мест.
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