В Краснодаре достроили два детских сада на 280 и 315 мест

Власти Кубани рассказали о благоустройстве двух детсадов в ЖК «Самолеты» и в районе поселка Колосистого

Пресс-служба администрации Краснодарского края 24 октября сообщила, что в Краснодаре возвели два новых детских сада. Объект на 280 мест в ЖК «Самолеты» включает: два этажа на 14 групп, среди них две ясельные;

лифты;

музыкальный и спортивный залы;

пост охраны;

пищеблок;

медблок;

кабинеты психолога и логопеда;

служебно-бытовые помещения;

теневые навесы;

14 игровых площадок.

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