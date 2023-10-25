В Краснодаре достроили два детских сада на 280 и 315 мест

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Кубани рассказали о благоустройстве двух детсадов в ЖК «Самолеты» и в районе поселка Колосистого

Пресс-служба администрации Краснодарского края 24 октября сообщила, что в Краснодаре возвели два новых детских сада. 

Объект на 280 мест в ЖК «Самолеты» включает:

  • два этажа на 14 групп, среди них две ясельные;
  • лифты;
  • музыкальный и спортивный залы;
  • пост охраны;
  • пищеблок;
  • медблок;
  • кабинеты психолога и логопеда;
  • служебно-бытовые помещения;
  • теневые навесы;
  • 14 игровых площадок.

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А дошкольное учреждение на 315 мест в поселке Колосистом:

  • два этажа на 15 групп;
  • пищеблок;
  • медблок;
  • пост охраны;
  • спортзал;
  • музыкальный кабинет;
  • кабинеты логопеда и психолога;
  • вспомогательные помещения;
  • 16 теневых навесов.

Как писали ранее Юга.ру, в поселке Российском на улице Кирилла Россинского достроили детсад на 350 мест.

Благоустройство Детские сады Краснодар Строительство

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