Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка и еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре

Хэллоуин отмечают 31 октября, в канун Дня всех Святых. Но тематические мероприятия давно принято устраивать на выходных

Хоть власти и не рекомендовали устраивать события, посвященные Хэлоуину, десяток развлекательных событий всё-таки в городе будет. Сделали подборку мероприятий, если вдруг вам захочется его отпраздновать. 28 октября, суббота Федор Смоляков проведет экскурсию по Всесвятскому кладбищу «Некротропки». Участникам покажут захоронения прославленных личностей города прошлых лет и расскажут их историю. Среди них — полковники Мирон Мельничук и Григорий Рашпиль, адвокат Владимир Канатов, архитектор Иван Мальгерб, геолог-исследователь Виктор Воробьёв, купец Адам Адамули, фрау Элизабет Текстер, братья Игнатовы. Также на экскурсии можно узнать об искусстве мастерской эпитафии, надгробиях и оградах, склепах и эффигиях, отечественной похоронной индустрии и кочующих монументах. Начало в 15:00, стоимость 500 рублей. Для бронирования мест пишите Федору Смолякову @krt_93.93.

В чайном клубе «АтмАмфера» (улица Октябрьская, 63) в противовес шабашу пройдет вечеринка от русского клуба «Исток». В программе танцы — в играх и хороводах, схематичные и вольные, простые и сложные, под музыку и без. Приветствуется национальный русский стиль в одежде. Начало в 17:00. Вход чайный.

© Mr.Drunke Bar

В ресторане Hank (улица Красноармейская, 57) состоится вечеринка «В гостях у сказки». Обещают танцы под музыку от диджеев Fogel и Disterheft и развлекательную программу. Начало в 20:00. Вход свободный. С Казачьей (ранее Пушкинской) площади стартует костюмированная велоночь. Тематические наряды и аксессуары приветствуются. Также при себе обязательно иметь исправный велосипед, осветительные приборы, воду и, конечно, хорошее настроение. Сбор участников в 20:00 у фонтана, старт колонны в 21:00.

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В баре «Эль Чапо» (улица Бабушкина, 29/1) будет праздник Santa Muerte («святая смерть»). Это костюмированная вечеринка в традициях мексиканских фестивалей. Santa Muerte — современный религиозный культ, заключающийся в поклонении одноимённому божеству, олицетворяющему смерть. Начало в 20:00. Вход свободный. В Sgt. Pepper's Bar (улица Чапаева, 94) состоится вечеринка «Всё, везде и сразу!». В программе: приветственный напиток для гостей в тематических костюмах, диджей-сет, выступление группы LAAV, розыгрыши призов. Начало в 21:00. Стоимость билетов 500 рублей, оплатить можно на входе.

© Mr.Drunke Bar

В The Rock Bar (улица Горького 104) состоится концерт кавер-группы «РазДва». Какое отношение они имеют к Хэллоуину, спросите вы. Самое непосредственное, ведь команда исполнит хиты неподражаемых «Короля и Шута», творчество которых завязано на мистике и страшных, циничных и порой мерзких сказках. Наряжайтесь в злобного гения, мёртвого анархиста, джокера, русалку, лешего, колдуна или ведьму и приходите петь и танцевать. Начало в 22:00. Стоимость билетов 500 рублей, оплатить можно на входе.