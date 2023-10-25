Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка и еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Хэллоуин отмечают 31 октября, в канун Дня всех Святых. Но тематические мероприятия давно принято устраивать на выходных
Хоть власти и не рекомендовали устраивать события, посвященные Хэлоуину, десяток развлекательных событий всё-таки в городе будет. Сделали подборку мероприятий, если вдруг вам захочется его отпраздновать.
28 октября, суббота
Федор Смоляков проведет экскурсию по Всесвятскому кладбищу «Некротропки». Участникам покажут захоронения прославленных личностей города прошлых лет и расскажут их историю. Среди них — полковники Мирон Мельничук и Григорий Рашпиль, адвокат Владимир Канатов, архитектор Иван Мальгерб, геолог-исследователь Виктор Воробьёв, купец Адам Адамули, фрау Элизабет Текстер, братья Игнатовы. Также на экскурсии можно узнать об искусстве мастерской эпитафии, надгробиях и оградах, склепах и эффигиях, отечественной похоронной индустрии и кочующих монументах. Начало в 15:00, стоимость 500 рублей. Для бронирования мест пишите Федору Смолякову @krt_93.93.
В чайном клубе «АтмАмфера» (улица Октябрьская, 63) в противовес шабашу пройдет вечеринка от русского клуба «Исток». В программе танцы — в играх и хороводах, схематичные и вольные, простые и сложные, под музыку и без. Приветствуется национальный русский стиль в одежде. Начало в 17:00. Вход чайный.
В ресторане Hank (улица Красноармейская, 57) состоится вечеринка «В гостях у сказки». Обещают танцы под музыку от диджеев Fogel и Disterheft и развлекательную программу. Начало в 20:00. Вход свободный.
С Казачьей (ранее Пушкинской) площади стартует костюмированная велоночь. Тематические наряды и аксессуары приветствуются. Также при себе обязательно иметь исправный велосипед, осветительные приборы, воду и, конечно, хорошее настроение. Сбор участников в 20:00 у фонтана, старт колонны в 21:00.
23 причины не праздновать Хэллоуин:
В баре «Эль Чапо» (улица Бабушкина, 29/1) будет праздник Santa Muerte («святая смерть»). Это костюмированная вечеринка в традициях мексиканских фестивалей. Santa Muerte — современный религиозный культ, заключающийся в поклонении одноимённому божеству, олицетворяющему смерть. Начало в 20:00. Вход свободный.
В Sgt. Pepper's Bar (улица Чапаева, 94) состоится вечеринка «Всё, везде и сразу!». В программе: приветственный напиток для гостей в тематических костюмах, диджей-сет, выступление группы LAAV, розыгрыши призов. Начало в 21:00. Стоимость билетов 500 рублей, оплатить можно на входе.
В The Rock Bar (улица Горького 104) состоится концерт кавер-группы «РазДва». Какое отношение они имеют к Хэллоуину, спросите вы. Самое непосредственное, ведь команда исполнит хиты неподражаемых «Короля и Шута», творчество которых завязано на мистике и страшных, циничных и порой мерзких сказках. Наряжайтесь в злобного гения, мёртвого анархиста, джокера, русалку, лешего, колдуна или ведьму и приходите петь и танцевать. Начало в 22:00. Стоимость билетов 500 рублей, оплатить можно на входе.
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В спортивном центре Fly zone (улица Стасова, 182/1, ТРК «Меридиан») пройдет ночь батутов «Игра на выживание». В программе: прыжки на батутах, полеты на тарзанке, битва подушками на бревне, заплыв в бассейне с поролоном, грим для гостей, фотозона. Начало в 22:00. Билет можно купить на сайте за 1090 рублей или на входе за 1390 рублей.
В баре «Дом культуры» (улица Красная, 70, гастроквартал «Республика») состоится маскарад. В программе конкурс на лучшие костюмы, интерактивы от ведущего, тематическая фотозона и музыкальные сеты от диджеев Trigger, Kodenko, Pshenichniy, Pochemynet. Начало в 22:00. Вход свободный.
29 октября, воскресенье
В винном клубе «Шато Тамань» (улица Рашпилевская, 121) можно научиться делать композиции из тыквы, выпить глинтвейн и посмотреть фильм «Фокус-покус» 1993 года. В комедийном фэнтези ожившие древние ведьмы сталкиваются с современными нравами. Начало в 17:00. Вперед — на шабаш!
В гончарной студии «Красный круг» (улица Сарабеева, 5, корпус 2) состоится праздник в стиле серии фильмов о Гарри Поттере. Участников ждут мастер-класс по ручной лепке хэллоуинских изделий, напитки и закуски к ним, викторина на знание вселенной Джоан Роулинг, урок по метафорическим картам, игра «Элиас», фотосессия и конкурс на лучший костюм. Начало в 18:00. Стоимость участия 2000 рублей. Записаться можно по ссылке.
Также не стоит забывать, что в кинотеатрах показывают ужастики. Можно сходить и оценить ленты «Два, три, демон, приди!», «Доктор Джекилл», «Лукавый», «Подвал господина Гринберга», «Тюрьма живых мертвецов», «Дом-ловушка», «Игра ведьм», «Астрал. 13-й этаж», «Байки на Хэллоуин».