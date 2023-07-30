В Сочи до конца года реконструируют насосную станцию на реке Шахе
Насосную станцию у водозабора на реке Шахе в Верхнеармянском Лоо реконструирую до конца года
Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородкий. По его словам, в перечне мероприятий программы комплексного развития курорта почти 8 тыс. метров новых коммуникаций и дополнительные насосные станции.
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