В Сочи до конца года реконструируют насосную станцию на реке Шахе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Насосную станцию у водозабора на реке Шахе в Верхнеармянском Лоо реконструирую до конца года

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородкий. По его словам, в перечне мероприятий программы комплексного развития курорта почти 8 тыс. метров новых коммуникаций и дополнительные насосные станции.

Также по новому генплану Верхнелооский сельский округ получит десять социальных объектов. Среди них детский сад на улице Обзорной и поликлиника на Жигулёвской.

В следующем году планируют начать строить блок начальной школы для СОШ №87.

Как писали Юга.ру, с 2024 года в Новороссийске с туристов будут взимать курортный сбор. Предварительно, сумма составит 30 рублей в день с человека.

Алексей Копайгородский Сочи

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