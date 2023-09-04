Непогода пришла не во все курорты Кубани. Показываем, где можно искупаться

В Краснодарский край 4 сентября пришла непогода. Где-то штормит море, а где-то наоборот вода чистая и спокойная

Лето закончилось и в Краснодарский край пришла непогода. В Сочи закрыли для купания все пляжи. Об этом мы писали здесь.

Туристы из Анапы сообщают в соцсетях, что на курорте тепло и спокойное море. На центральном пляже много отдыхающих.

На пляже «Венера» тоже много туристов. Судя по кадрам, небо и вода чистые, ветра нет.

Облачно с утра было в Новороссийске.

Тучи скопились и над Геленджиком. Также на побережье поднялся ветер.

Неспокойно и на Азовском море. В станице Голубицкой утром 4 сентября бушуют волны, но это не останавливает туристов.