Непогода пришла не во все курорты Кубани. Показываем, где можно искупаться
В Краснодарский край 4 сентября пришла непогода. Где-то штормит море, а где-то наоборот вода чистая и спокойная
Лето закончилось и в Краснодарский край пришла непогода. В Сочи закрыли для купания все пляжи. Об этом мы писали здесь.
Туристы из Анапы сообщают в соцсетях, что на курорте тепло и спокойное море. На центральном пляже много отдыхающих.
На пляже «Венера» тоже много туристов. Судя по кадрам, небо и вода чистые, ветра нет.
Облачно с утра было в Новороссийске.
Тучи скопились и над Геленджиком. Также на побережье поднялся ветер.
Неспокойно и на Азовском море. В станице Голубицкой утром 4 сентября бушуют волны, но это не останавливает туристов.
Как писали Юга.ру, купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября.