В Краснодарском крае в 2023 году планируют потратить 4 млрд рублей на благоустройство 142 территорий

Краснодарский край

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  • Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Кубани рассказали о благоустройстве общественных территорий в регионе

До конца текущего года в Краснодарском крае планируют обновить 142 общественные территории. На это направят 4 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Краснодаре на улице Сормовской появится гульвар:

По его словам, программы по благоустройству зеленых зон на 2023 год уже выполнили в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах.

Напомним, что в этом году должны благоустроить территории, которые жители края выбрали на голосовании в 2022 году. В Краснодаре тогда победил проект «Парка достижений», но, как писали Юга.ру, на него пока нет денег и строить объект не начали.

Узнать, какая территория победила в голосовании в населенных пунктах региона можно здесь.

Как сообщали ранее Юга.ру, в краснодарском «Парке облаков» подстригли лох и высадили гортензии и дубы.

Благоустройство Краснодар Парки

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