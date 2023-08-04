В Краснодарском крае в 2023 году планируют потратить 4 млрд рублей на благоустройство 142 территорий

По его словам, программы по благоустройству зеленых зон на 2023 год уже выполнили в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах.



Напомним, что в этом году должны благоустроить территории, которые жители края выбрали на голосовании в 2022 году. В Краснодаре тогда победил проект «Парка достижений», но, как писали Юга.ру, на него пока нет денег и строить объект не начали.



Узнать, какая территория победила в голосовании в населенных пунктах региона можно здесь.



Как сообщали ранее Юга.ру, в краснодарском «Парке облаков» подстригли лох и высадили гортензии и дубы.