На платном участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с большегрузами. Один из водителей погиб
Участок платной дороги в сторону Новороссийска на время перекрыли из-за ДТП с тремя большегрузами
21 июля в 09:15 на 1212 км платной дороги М-4 «Дон» произошло крупное ДТП. На трассе водитель рефрижератора, двигаясь в сторону Краснодара, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями «КАМАЗ», которые съезжали на обочину, сообщает ГУ МВД по краю.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», из-за аварии пробка растянулась на 5 км.
После ДТП дорогу перекрыли, а транспортный поток перенаправили в сторону станицы Павловской на 1204 км трассы М-4. Сейчас движение в сторону Новороссийска открыто по левой полосе.
Обновление: ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило, что в результате аварии водитель рефрижератора скончался на месте, а один из водителей «КАМАЗ» пострадал. Полиция устанавливает личность погибшего.
Движение полностью восстановлено.
На месте ДТП работают экстренные службы. Водителей просят быть внимательными и планировать маршруты объезда.
Как сообщали ранее Юга.ру, вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу.