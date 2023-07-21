На платном участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с большегрузами. Один из водителей погиб

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Участок платной дороги в сторону Новороссийска на время перекрыли из-за ДТП с тремя большегрузами

21 июля в 09:15 на 1212 км платной дороги М-4 «Дон» произошло крупное ДТП. На трассе водитель рефрижератора, двигаясь в сторону Краснодара, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями «КАМАЗ», которые съезжали на обочину, сообщает ГУ МВД по краю.

Пробки к морю:

По данным сервиса «Яндекс. Карты», из-за аварии пробка растянулась на 5 км.

После ДТП дорогу перекрыли, а транспортный поток перенаправили в сторону станицы Павловской на 1204 км трассы М-4. Сейчас движение в сторону Новороссийска открыто по левой полосе.

Обновление: ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило, что в результате аварии водитель рефрижератора скончался на месте, а один из водителей «КАМАЗ» пострадал. Полиция устанавливает личность погибшего. 

Движение полностью восстановлено.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

На месте ДТП работают экстренные службы. Водителей просят быть внимательными и планировать маршруты объезда.

Как сообщали ранее Юга.ру, вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу.

Автомобили Дороги ДТП Новороссийск Пробки

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