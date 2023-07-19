Курорты после теракта. Рассказываем о ситуации с бронированиями в Крыму, турпотоке и ценах на отдых на полуострове

После теракта на мосту отельеры Крыма не зафиксировали массового отказа от броней, но некоторые все же решили отправится на отдых в другие места

Туроператоры наблюдают перераспределение потока отдыхающих в связи с терактом на Крымском мосту. Чаще всего в качестве альтернативы туристы выбирают Краснодарский край, сообщил Tourdom.

У большинства отдыхающих в приоритете остается море. Как рассказал представитель туроператора «Алеан», около 15% клиентов вместо отдыха на полуострове выбрали Анапу. Еще часть туристов забронировали 2-3 суток в отелях Кубани, чтобы отправиться в Крым позже.

Также 17 июля в компании заметили рост интереса у туристов к Азовскому морю и Калининградской области. Но туроператоры отметили, что речь не идет о массовых аннуляциях броней в Крыму. На следующий день после теракта количество отказов вернулось к прежним показателям.

Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян рассказал Юга.ру, что туроператоры сами спровоцировали отмену броней тем, что в день трагедии попросили туристов отложить поездки на несколько дней.

Также он рассказал, что перебронировали те, кто должен был заехать в отели полуострова 17-19 числа. Туристы, которые забронировали номера на конец недели, могут заезжать спокойно. Мкртчян отметил, что аннулирований на август почти нет.

Также он добавил, что отели в Крыму сейчас на 40% дешевле, чем в Сочи. То есть, номер, который стоит в Сочи 10 тыс. рублей, в Крыму будет стоить около 6 тыс. рублей. При этом они будут одинаковыми по уровню сервиса и расположению от моря.

Как писали Юга.ру, теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. Ночью 18 июля удалось восстановить автомобильное движение, но пока только в реверсивном режиме. Полностью отремонтироватьмост планируют к ноябрю.