В Краснодаре хотят снести 272 постройки. Их посчитали незаконными

В муниципальном центре управления Краснодара рассказали, что в городе снесут 272 объекта, которые признали незаконными. К ним относятся заборы, киоски, навесы, гаражи, шлагбаумы и контейнеры. После сноса все территории обещают благоустроить.

В МЦУ добавили, что 4 июля уже демонтировали ворота на улице Толбухина, 81А. Еще планируют снести:

54 объекта в Западном округе

71 объект в Карасунском округе

61 объект в Прикубанском округе

85 объектов в Центральном округе

Кроме того, планируется демонтировать 75 рекламных конструкций, признанных незаконными:

1 — в Западном округе

54 — в Прикубанском округе

20 — в Центральном округ

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре весной снесли 650 объектов. Под демонтаж попало даже кафе «Карасун».