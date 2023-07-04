В Краснодаре хотят снести 272 постройки. Их посчитали незаконными
Мэрия Краснодара решила снести незаконно построенные гаражи, шлагбаумы и заборы
В муниципальном центре управления Краснодара рассказали, что в городе снесут 272 объекта, которые признали незаконными. К ним относятся заборы, киоски, навесы, гаражи, шлагбаумы и контейнеры. После сноса все территории обещают благоустроить.
В МЦУ добавили, что 4 июля уже демонтировали ворота на улице Толбухина, 81А. Еще планируют снести:
- 54 объекта в Западном округе
- 71 объект в Карасунском округе
- 61 объект в Прикубанском округе
- 85 объектов в Центральном округе
Кроме того, планируется демонтировать 75 рекламных конструкций, признанных незаконными:
- 1 — в Западном округе
- 54 — в Прикубанском округе
- 20 — в Центральном округ
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре весной снесли 650 объектов. Под демонтаж попало даже кафе «Карасун».
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