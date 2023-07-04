В Краснодаре хотят снести 272 постройки. Их посчитали незаконными

Краснодарский край

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  • © Изображение МЦУ Краснодара
    © Изображение МЦУ Краснодара

Мэрия Краснодара решила снести незаконно построенные гаражи, шлагбаумы и заборы

В муниципальном центре управления Краснодара рассказали, что в городе снесут 272 объекта, которые признали незаконными. К ним относятся заборы, киоски, навесы, гаражи, шлагбаумы и контейнеры. После сноса все территории обещают благоустроить.

В МЦУ добавили, что 4 июля уже демонтировали ворота на улице Толбухина, 81А. Еще планируют снести:

  • 54 объекта в Западном округе
  • 71 объект в Карасунском округе
  • 61 объект в Прикубанском округе
  • 85 объектов в Центральном округе

Кроме того, планируется демонтировать 75 рекламных конструкций, признанных незаконными:

  • 1 — в Западном округе
  • 54 — в Прикубанском округе
  • 20 — в Центральном округ

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре весной снесли 650 объектов. Под демонтаж попало даже кафе «Карасун». 

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