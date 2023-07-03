В Краснодарском крае прогнозируют жару до 37 °С

С 3 июля погодные условия на Кубани будут формироваться под влиянием обширного очага повышенного атмосферного давления. Это значит, что облаков на небе будет мало, столбик термометра превысит отметку в 30 °С, пояснили синоптики краснодарского гидрометцентра.

В понедельник в Краснодаре температура воздуха поднимется до 31-33 °С. В ближайшие дни ожидается повышение температуры до 36 °С.

По краю 3 июля преимущественно без осадков и переменная облачность. Воздуха прогреется до 29-34 °С. На Черноморском побережье — 27-32 °С.

Во вторник, 4 июля, ожидается повышение температуры до 37 °С. Также в некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозой.

Как писали Юга.ру, в Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в купальниках на улицах. Туристами в купальниках на улицах городов недовольны и жители Кубани.