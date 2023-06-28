В Краснодарском крае число самозанятых выросло на 27%

На Кубани более 370 тысяч самозанятых — губернатор

В Краснодарском крае в этом году количество самозанятых увеличилось на 27%. Их число превысило 370 тысяч человек. Об этом сообщает администрация региона.

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«Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе по количеству работающих на себя жителей. В 2023 году к ним уже присоединились более 77 тысяч человек, а общее число самозанятых превысило 370 тысяч человек. Быстрому росту этого сегмента бизнеса способствуют комфортные условия для развития, которые создали на федеральном и региональном уровнях. Прежде всего, это меры поддержки, предусмотренные профильным нацпроектом», — рассказал губернатор края.

Самозанятость — это специальный налоговый режим для граждан России, которые получают доход от профессиональной деятельности. У фрилансера нет работодателя и наемных работников, а деньги заказчики платят ему напрямую.



Самозанятость можно оформить с 16 лет. Налоговый режим позволяет гражданам вывести из тени свой бизнес (доход не более 2,4 млн рублей в год). При этом не нужно платить подоходный налог (13%). Для самозанятых есть две ставки НПД — 4% и 6%. Они сохранятся до 31 декабря 2028 года.



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