В Краснодарском крае число самозанятых выросло на 27%

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

На Кубани более 370 тысяч самозанятых — губернатор

В Краснодарском крае в этом году количество самозанятых увеличилось на 27%. Их число превысило 370 тысяч человек. Об этом сообщает администрация региона.

Новые инсайты и заряд мотивации:

«Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе по количеству работающих на себя жителей. В 2023 году к ним уже присоединились более 77 тысяч человек, а общее число самозанятых превысило 370 тысяч человек. Быстрому росту этого сегмента бизнеса способствуют комфортные условия для развития, которые создали на федеральном и региональном уровнях. Прежде всего, это меры поддержки, предусмотренные профильным нацпроектом», — рассказал губернатор края.

Самозанятость — это специальный налоговый режим для граждан России, которые получают доход от профессиональной деятельности. У фрилансера нет работодателя и наемных работников, а деньги заказчики платят ему напрямую.

Самозанятость можно оформить с 16 лет. Налоговый режим позволяет гражданам вывести из тени свой бизнес (доход не более 2,4 млн рублей в год). При этом не нужно платить подоходный налог (13%). Для самозанятых есть две ставки НПД — 4% и 6%. Они сохранятся до 31 декабря 2028 года. 

Подробнее о фрилансе читайте в материале Юга.ру. 

Для тех, кто решил развивать свое дело, работает онлайн витрина с бесплатным размещением информации о своих товарах и услугах. Узнать о господдержке самозанятых можно на портале малого и среднего бизнеса края, цифровой платформе поддержки предпринимательства и в центре «Мой бизнес» по телефону 8 (800) 707-07-11.

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял третье место в РФ по спросу на ипотеку у самозанятых.

Амбассадоры проекта «Мой бизнес» Вениамин Кондратьев Малый и средний бизнес Налоги поддержка малого бизнеса сфера услуг Экономика

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