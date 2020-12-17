Новые инсайты и заряд мотивации. Что еще дал кубанским предпринимателям бизнес-кэмп «Мой бизнес»
Осенью 2020-го на сочинском курорте «Роза Хутор» прошел четырехдневный обучающий бизнес-кэмп для предпринимателей Краснодарского края.
На мероприятии, организованном в рамках проекта «Мой бизнес», участники получили не только новые знания, которые уже успели применить на практике, но и серьезный заряд мотивации.
Бизнесмены поделились с порталом Юга.ру впечатлениями о форуме и первыми результатами использования полученных знаний.
Эта статья входит в серию материалов проекта «Мой бизнес». Читайте также интервью с амбассадорами проекта.
«Полностью погрузиться в учебный интенсив»
Первый подобный форум успешно прошел в декабре 2019 года — событие показало, что атмосфера горного курорта располагает к плодотворному и эффективному обучению, получению «живых» инсайтов.
В 2020 году в работе форума приняли участие 22 спикера: эксперты, бизнес-тренеры, а также успешные предприниматели Кубани в сфере малого и среднего бизнеса — создатель фестиваля «Стереопикник» и концептолог креативного агентства AStipidi Ангелина Стипиди, шоумен и основатель SAPG-event Самир Азарян, директор краснодарского Black Star Burger Андрей Мержалилов и создатель медиапроекта «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева.
От идеи до продаж:
Спикеры обсудили с гостями форума самые актуальные темы в бизнесе, в том числе стратегии выхода на новые рынки, способы построения эффективной команды, возможности рекламных стратегий и диджитал-маркетинг. Также на форуме представили новые технологии для бизнеса и техники убеждения в переговорах и продажах. Ключевым событием стала панельная дискуссия о мерах господдержки предпринимательства.
Елена Пистунова
исполнительный директор Фонда развития бизнеса
Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса:
— Участники бизнес-кэмпа смогли оставить на четыре дня все свои дела и полностью погрузиться в учебный интенсив. С утра и до вечера они выполняли все упражнения, задавали вопросы, спорили, уточняли, не боялись делиться своими историями и планами — каждый хотел не просто что-то услышать, а максимально вовлечься. Кэмп как выездное, многодневное и интенсивное мероприятие снова продемонстрировал высокую эффективность и получил положительный отклик.
«Качественный контент и новые знакомства»
У супругов Романа Беляева и Юлии Стратоновой, предпринимателей из Армавира, одно ИП Беляев на двоих. В числе направлений деятельности — все виды страхования, IT-сервис по ремонту цифровой техники. Они решают все вопросы бизнеса рука об руку, и полученные в Сочи инсайты уже пригодились.
Юлия Стратонова
«Мы решили участвовать в форуме в первую очередь для того, чтобы получить полезную информацию и использовать ее в дальнейшем в своем бизнесе. Пожалуй, главные «приобретения» на кэмпе — качественный контент и новые знакомства», — рассказала Юлия Стратонова.
Роман Беляев добавил, что новые знания стали весьма полезными на практике: «Что из этого всего уже реально работает? Некоторые фишки мы успешно применили в бизнесе. В их числе — оцифровка, скрипты продаж, инновационные регламенты для менеджеров. Благодаря кэмпу мы завели новые, полезные знакомства, а также внедрили в бизнес полезные программы. Спасибо организаторам!»
«Нашел юриста и наставника»
Еще один участник — Дмитрий Риндевич, основатель и руководитель сети складов временного хранения «ТвойСклад» из Новороссийска. Свою компанию, которая оказывает услуги по хранению домашних и офисных вещей, он открыл в 2020 году — перед самым карантином.
Дмитрий Риндевич
Дмитрий принял решение участвовать в кэмпе, чтобы повысить свои компетенции, расширить круг знакомств и получить возможность генерировать новые идеи: «Кэмп расширил мои знания в упаковке франшизы, управленческого учета. В Сочи я познакомился с участниками и спикерами, и на данный момент мы продолжаем поддерживать друг друга». Предприниматель также отметил, что один из спикеров стал его наставником в рамках программы «Наставничество» — сейчас он помогает масштабировать компанию. А еще на форуме он нашел юриста для своего бизнеса.
«Форум подарил незабываемые эмоции от проведенного времени с друзьями и новыми знакомыми. После форума я изменил структуру компании, стал работать с наставником, улучшил управленческий учет и получил новые знания для управления компанией. Кроме того, изменил формат привлечения инвестиций — на данный момент удалось привлечь уже порядка 1,8 млн рублей», — поделился предприниматель.
«Это были очень насыщенные четыре дня»
Предпринимательница из Сочи Анна Гулева — создатель и продюсер инстаграм-школы Sochi Brand School. За три года обучение в школе прошли более 350 бизнесменов из разных городов и стран. Социальная миссия компании — безвозмездное обучение мам детей-аутистов.
Анна Гулева
Анна поделилась впечатлениями о кэмпе: «Конечно, это были очень насыщенные четыре дня в прекрасном месте — олимпийской деревне в горах курорта «Роза Хутор». На высоком уровне было все: от комфорта отелей, где мы жили, до контента самого лагеря. Если честно, я даже не успевала высыпаться и наслаждаться видами гор, настолько все было насыщено. Мы, участники кэмпа, не расходились и после мастер-классов. Шли ночные мозговые штурмы, где каждый предприниматель делился своими проблемами, задачами и получал обратную связь».
По словам предпринимательницы, она много нового узнала о том, какую поддержку край оказывает предпринимателям, чем можно воспользоваться. После кэмпа Анна прошла регистрацию на конкурс «Лидеры Кубани».
Анна Гулева, создатель и продюсер инстаграм-школы Sochi Brand School:
— Очень хочется отметить таких спикеров, как Евгения Гертель, за ее мастер-классы по бизнес-решениям и эмоциональному интеллекту. Все четыре дня с нами была невероятно прекрасная Евгения Булгакова, которая рассказывала о мастерстве публичных выступлений — я получила очень важные знания. Интересно представила свой опыт работы создательница медиапроекта «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева. Шоумен Самир Азарян заряжал нас своим вдохновением. Создательница фестиваля «Стереопикник» Ангелина Стипиди поделилась интересными фишками работы с личным брендом. Отдельно хочется поблагодарить Парвиза Алиева за мастер-класс, посвященный эмоциональным триггерам в продажах.
Предпринимательница также призналась, что с удовольствием снова поучаствовала бы в подобном форуме и предложила свою кандидатуру в качестве спикера: «Мой трехлетний бизнес-опыт это позволяет, и мне есть что рассказать».
Бизнес-кэмп «Мой бизнес» организован краевым Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».