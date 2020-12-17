Новые инсайты и заряд мотивации. Что еще дал кубанским предпринимателям бизнес-кэмп «Мой бизнес»

Осенью 2020-го на сочинском курорте «Роза Хутор» прошел четырехдневный обучающий бизнес-кэмп для предпринимателей Краснодарского края. На мероприятии, организованном в рамках проекта «Мой бизнес», участники получили не только новые знания, которые уже успели применить на практике, но и серьезный заряд мотивации. Бизнесмены поделились с порталом Юга.ру впечатлениями о форуме и первыми результатами использования полученных знаний.

Эта статья входит в серию материалов проекта «Мой бизнес». Читайте также интервью с амбассадорами проекта. «Полностью погрузиться в учебный интенсив» Первый подобный форум успешно прошел в декабре 2019 года — событие показало, что атмосфера горного курорта располагает к плодотворному и эффективному обучению, получению «живых» инсайтов.

В 2020 году в работе форума приняли участие 22 спикера: эксперты, бизнес-тренеры, а также успешные предприниматели Кубани в сфере малого и среднего бизнеса — создатель фестиваля «Стереопикник» и концептолог креативного агентства AStipidi Ангелина Стипиди, шоумен и основатель SAPG-event Самир Азарян, директор краснодарского Black Star Burger Андрей Мержалилов и создатель медиапроекта «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева.

От идеи до продаж: В Школе молодого предпринимателя научат вести свой бизнес

Спикеры обсудили с гостями форума самые актуальные темы в бизнесе, в том числе стратегии выхода на новые рынки, способы построения эффективной команды, возможности рекламных стратегий и диджитал-маркетинг. Также на форуме представили новые технологии для бизнеса и техники убеждения в переговорах и продажах. Ключевым событием стала панельная дискуссия о мерах господдержки предпринимательства.

Елена Пистунова исполнительный директор Фонда развития бизнеса

Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса: — Участники бизнес-кэмпа смогли оставить на четыре дня все свои дела и полностью погрузиться в учебный интенсив. С утра и до вечера они выполняли все упражнения, задавали вопросы, спорили, уточняли, не боялись делиться своими историями и планами — каждый хотел не просто что-то услышать, а максимально вовлечься. Кэмп как выездное, многодневное и интенсивное мероприятие снова продемонстрировал высокую эффективность и получил положительный отклик.

«Качественный контент и новые знакомства» У супругов Романа Беляева и Юлии Стратоновой, предпринимателей из Армавира, одно ИП Беляев на двоих. В числе направлений деятельности — все виды страхования, IT-сервис по ремонту цифровой техники. Они решают все вопросы бизнеса рука об руку, и полученные в Сочи инсайты уже пригодились.

Юлия Стратонова

«Мы решили участвовать в форуме в первую очередь для того, чтобы получить полезную информацию и использовать ее в дальнейшем в своем бизнесе. Пожалуй, главные «приобретения» на кэмпе — качественный контент и новые знакомства», — рассказала Юлия Стратонова. Роман Беляев добавил, что новые знания стали весьма полезными на практике: «Что из этого всего уже реально работает? Некоторые фишки мы успешно применили в бизнесе. В их числе — оцифровка, скрипты продаж, инновационные регламенты для менеджеров. Благодаря кэмпу мы завели новые, полезные знакомства, а также внедрили в бизнес полезные программы. Спасибо организаторам!»

«Нашел юриста и наставника» Еще один участник — Дмитрий Риндевич, основатель и руководитель сети складов временного хранения «ТвойСклад» из Новороссийска. Свою компанию, которая оказывает услуги по хранению домашних и офисных вещей, он открыл в 2020 году — перед самым карантином.

Дмитрий Риндевич

Дмитрий принял решение участвовать в кэмпе, чтобы повысить свои компетенции, расширить круг знакомств и получить возможность генерировать новые идеи: «Кэмп расширил мои знания в упаковке франшизы, управленческого учета. В Сочи я познакомился с участниками и спикерами, и на данный момент мы продолжаем поддерживать друг друга». Предприниматель также отметил, что один из спикеров стал его наставником в рамках программы «Наставничество» — сейчас он помогает масштабировать компанию. А еще на форуме он нашел юриста для своего бизнеса. «Форум подарил незабываемые эмоции от проведенного времени с друзьями и новыми знакомыми. После форума я изменил структуру компании, стал работать с наставником, улучшил управленческий учет и получил новые знания для управления компанией. Кроме того, изменил формат привлечения инвестиций — на данный момент удалось привлечь уже порядка 1,8 млн рублей», — поделился предприниматель.

«Это были очень насыщенные четыре дня» Предпринимательница из Сочи Анна Гулева — создатель и продюсер инстаграм-школы Sochi Brand School. За три года обучение в школе прошли более 350 бизнесменов из разных городов и стран. Социальная миссия компании — безвозмездное обучение мам детей-аутистов.

Анна Гулева

Анна поделилась впечатлениями о кэмпе: «Конечно, это были очень насыщенные четыре дня в прекрасном месте — олимпийской деревне в горах курорта «Роза Хутор». На высоком уровне было все: от комфорта отелей, где мы жили, до контента самого лагеря. Если честно, я даже не успевала высыпаться и наслаждаться видами гор, настолько все было насыщено. Мы, участники кэмпа, не расходились и после мастер-классов. Шли ночные мозговые штурмы, где каждый предприниматель делился своими проблемами, задачами и получал обратную связь». По словам предпринимательницы, она много нового узнала о том, какую поддержку край оказывает предпринимателям, чем можно воспользоваться. После кэмпа Анна прошла регистрацию на конкурс «Лидеры Кубани».