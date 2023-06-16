Непогода в Сочи разрушила мост. Мэрия говорит, что жители построили его сами на территории парка (но обещает восстановить)
14 июня стихия повредила мост через ручей по улице Леселидзе в Сочи, мэрия пообещала восстановить его в течение дня
Из-за сильных дождей в Сочи 14 июня вышла из берегов река Мацеста, затопило дороги и магазины, унесло в море автомобиль. Вода также смыла мост через ручей по улице Леселидзе, единственную дорогу местных жителей. В тот же день в телеграм-канале мэра Сочи Алексея Копайгородского появилось обещание быстро восстановить мост: «Проезд по мосту через ручей на улице Леселидзе восстановим в течение дня».
Однако по сообщениям пользователей соцсетей 16 июня моста в СНТ «Гутарка» все еще нет. Подписчица канала Kub Mash Александра сообщила, что местные жители оказались отрезаны от города и пытаются восстановить один из мостов самостоятельно, они вызвали строительную технику и оплачивают работы сами. По ее словам, насчет этого моста администрация дала такой ответ: «Вы сами его делали, сами и восстанавливайте».
В комментариях под постом муниципальный центр управления (МЦУ) Сочи оставил сообщение о том, что поврежденная переправа не является мостом, а представляет собой насыпь, которую сделали сами местные жители на территории национального парка. При этом пешеходная насыпь, согласно этому комментарию, уже сделана, а переезд для автомобилей восстановят к вечеру 16 июня.
По поводу моста по улице Леселидзе редакция обратилась за комментарием в пресс-службу городской администрации Сочи и опубликует ответ, как только он появится.
15 июня в телеграм-канале «Сочи №1» появилась информация о том, что на месте разрушенного моста через ручей по реке Леселидзе спасатели организовали веревочную переправу. Однако в комментариях к посту пользователи указали, что на фотографиях совсем другое место.
14 июня министерство ГО и ЧС Краснодарского края продлило прогноз по непогоде до 16 июня. При этом последняя публикация о текущей ситуации в регионе датирована 15 июня, в ней перечислены пострадавшие от наводнений районы и указано, что были затоплены 1819 придомовых территорий, а в 879 домов зашла вода.
На утро 16 июня в краевых и районных пабликах есть информация от местных жителей о том, что в Отрадненском и Северском районах наводнения продолжаются. В станице Убинской вода унесла автомобиль, в станице Отрадной залило улицы и дворы. Подробнее читайте здесь.