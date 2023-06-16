Непогода в Сочи разрушила мост. Мэрия говорит, что жители построили его сами на территории парка (но обещает восстановить)

14 июня стихия повредила мост через ручей по улице Леселидзе в Сочи, мэрия пообещала восстановить его в течение дня

Из-за сильных дождей в Сочи 14 июня вышла из берегов река Мацеста, затопило дороги и магазины, унесло в море автомобиль. Вода также смыла мост через ручей по улице Леселидзе, единственную дорогу местных жителей. В тот же день в телеграм-канале мэра Сочи Алексея Копайгородского появилось обещание быстро восстановить мост: «Проезд по мосту через ручей на улице Леселидзе восстановим в течение дня».

Однако по сообщениям пользователей соцсетей 16 июня моста в СНТ «Гутарка» все еще нет. Подписчица канала Kub Mash Александра сообщила, что местные жители оказались отрезаны от города и пытаются восстановить один из мостов самостоятельно, они вызвали строительную технику и оплачивают работы сами. По ее словам, насчет этого моста администрация дала такой ответ: «Вы сами его делали, сами и восстанавливайте».

В комментариях под постом муниципальный центр управления (МЦУ) Сочи оставил сообщение о том, что поврежденная переправа не является мостом, а представляет собой насыпь, которую сделали сами местные жители на территории национального парка. При этом пешеходная насыпь, согласно этому комментарию, уже сделана, а переезд для автомобилей восстановят к вечеру 16 июня.

По поводу моста по улице Леселидзе редакция обратилась за комментарием в пресс-службу городской администрации Сочи и опубликует ответ, как только он появится.