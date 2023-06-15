Росприроднадзор оценил ущерб от затонувшего в Новороссийске судна Seamark в 746 млн и заявил, что туристы в безопасности

В начале 2023 года в порту Новороссийска затонуло судно Seamark. Рассказываем о последствиях

Предыстория . 21 февраля в порту Новороссийска затонул сухогруз Seamark. Судно находилось на якорной стоянке, от сильного ветра его разломило на две части. 25 апреля в Росприроднадзоре сообщили о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Радужное пятно обнаружили в порту Новороссийска. Площадь загрязнения составила около 40 тыс. кв. метров.

15 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала СМИ о последствиях разлива нефти у берегов Новороссийска.



Глава ведомства заявила, что нефтепродукты были собраны с водной глади, но работа осложнялась погодными условиями. По оценке Росприроднадзора, ущерб от разлива составил около 746 млн рублей.



«Поскольку и судно, и судовладелец — иностранцы, мы привлекли к переговорам Минтранс, просим оказать помощь по взысканию этих денег. Любой нарушитель должен быть привлечен к ответственности и заплатить за ущерб», — поделилась СМИ Светлана Радионова.



По ее словам, сегодня по программе реабилитации Черноморского побережья Минстрой проектирует очистные сооружения.



Также глава Росприроднадзора рассказала, что сейчас морское побережье не опасно для туристов:

«В Росприроднадзоре не видят опасности для туристов. Считаем, что морское побережье пригодно полностью для отдыха».

Как сообщали ранее Юга.ру, между Новороссийском и Индией запустят ежемесячный контейнеровоз.

