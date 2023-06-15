Между Новороссийском и Индией запустят ежемесячный контейнеровоз. Перевозчики ожидают рост объемов на 15%

Порты Новороссийска и индийских Нава-Шева и Мундра свяжет транспортная линия

С 1 июля оператор FESCO запустит морскую транспортную линию между портами Новороссийска и индийских Нава-Шева и Мундра. Об этом сообщает InfraNews. На материал обратил внимание «Коммерсант».

Транзитное время в пути составит 18 дней. Предположительно, линия будет работать с периодичностью один раз в месяц. Для сообщения используют контейнеровоз «Аскольд» вместимостью 700 TEU.



«В импорте таких грузов в Россию преобладают керамика и злаки. В экспорте в Индию — стройматериалы, продукты неорганической химии, бумага», — рассказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.



TEU (от англ. twenty-foot equivalent unit) — условная единица вместимости грузового транспорта. Ее используют для контейнерных перевозок — она означает объем 20-футового (6,1 метра) контейнера стандартного размера, перевозимого автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.