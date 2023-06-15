Между Новороссийском и Индией запустят ежемесячный контейнеровоз. Перевозчики ожидают рост объемов на 15%

Краснодарский край

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  • Порт Новороссийска © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Порт Новороссийска © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Порты Новороссийска и индийских Нава-Шева и Мундра свяжет транспортная линия

С 1 июля оператор FESCO запустит морскую транспортную линию между портами Новороссийска и индийских Нава-Шева и Мундра. Об этом сообщает InfraNews. На материал обратил внимание «Коммерсант».

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Транзитное время в пути составит 18 дней. Предположительно, линия будет работать с периодичностью один раз в месяц. Для сообщения используют контейнеровоз «Аскольд» вместимостью 700 TEU.

«В импорте таких грузов в Россию преобладают керамика и злаки. В экспорте в Индию — стройматериалы, продукты неорганической химии, бумага», — рассказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов. 

TEU (от англ. twenty-foot equivalent unit) — условная единица вместимости грузового транспорта. Ее используют для контейнерных перевозок — она означает объем 20-футового (6,1 метра) контейнера стандартного размера, перевозимого автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Напомним, что с февраля суда из Новороссийска начали курсировать в порт Мундра в Индии. Торговый оборот между странами вырос в пять раз. В порт Новороссийска стали доставлять продукты питания, целлюлозу и полимеры. По маршруту также разрешена транспортировка опасных грузов.

Ранее Юга.ру писали, что Крым и Египет могут связать грузовыми морскими перевозками. А в Новороссийске будут обрабатывать морские грузы из Турции.

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Между Новороссийском и Индией запустят ежемесячный контейнеровоз. Перевозчики ожидают рост объемов на 15%
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