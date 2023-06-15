Космонавты показали с МКС берег Сочи после наводнения

Российские космонавты отследили с МКС ситуацию в Сочи после разлива рек

На кадрах видно берег Сочи и грязевые потоки от рек в море.

Космонавты сняли с Международной космической станции берег Сочи, пострадавший после разлива рек Мзымта и Мацеста, сообщил ТАСС .

Напомним, в ночь на 14 июня после сильных дождей в Сочи вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста. Реки затопили дороги и дворы, вода зашла в некоторые дома.

Стихия повредила газо- и водопроводы. В некоторых районах были перебои с электричеством. Пострадали магазины и аптеки, потоком воды в море унесло автомобиль. В городе временно закрыли пляжи и изменили некоторые маршруты общественного транспорта.