Космонавты показали с МКС берег Сочи после наводнения
Российские космонавты отследили с МКС ситуацию в Сочи после разлива рек
Космонавты сняли с Международной космической станции берег Сочи, пострадавший после разлива рек Мзымта и Мацеста, сообщил ТАСС.
На кадрах видно берег Сочи и грязевые потоки от рек в море.
Напомним, в ночь на 14 июня после сильных дождей в Сочи вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста. Реки затопили дороги и дворы, вода зашла в некоторые дома.
Стихия повредила газо- и водопроводы. В некоторых районах были перебои с электричеством. Пострадали магазины и аптеки, потоком воды в море унесло автомобиль. В городе временно закрыли пляжи и изменили некоторые маршруты общественного транспорта.
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