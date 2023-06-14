В Сочи изменилось расписание пригородных поездов

Изменения коснулись маршрутов:

№ 6025 «Сочи — Аэропорт Сочи». Отправление со станции «Сочи» в 09:17. До станции «Адлер» следует согласно расписанию. Отправление из Адлера в 09:51-09:52, а прибытие на станцию «Аэропорт Сочи» в 10:01;

№ 6027 «Сочи — Аэропорт Сочи». Отправление со станции «Сочи» в 09:58. До станции «Адлер» следует согласно расписанию. Отправление из Адлера в 10:30-10:36, а прибытие на станцию «Аэропорт Сочи» в 10:45;

№ 6030 «Аэропорт Сочи — Сочи». Отправление со станции «Аэропорт Сочи» в 10:11, а из Адлера в 10:20-10:26, далее следует согласно расписанию. Прибытие на станцию «Сочи» в 10:59;

№ 6032 «Аэропорт Сочи — Сочи». Отправление со станции «Аэропорт Сочи» в 12:15, а из Адлера в 12:23-12:29, далее следует согласно расписанию. Прибытие на станцию «Сочи» в 13:03;

№ 6806 «Имеретинский курорт — Туапсе». Отправление от станции «Имеретинский курорт» в 09:38, из Олимпийской деревни в 09:42-09:43, а из Адлера в 09:51-09:53, далее следует согласно расписанию. Прибытие на станцию «Туапсе» в 13:07.

Также стало известно, что с 14 июня движение поездов в Абхазию временно приостановили из-за последствий ливня. По данным «Спутника», непогода настигла Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Вода повредила участок трассы и разрушила несколько зданий.



Напомним, что с начала июня от аэропорта Сочи до Майкопа стала курсировать дневная «Ласточка».



Как сообщали ранее Юга.ру, из Сочи в Гагру 8 июня запустили ежедневную «Ласточку».