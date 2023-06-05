Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд

Краснодарский край

Распечатать

  • Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По выходным и праздникам между Ростовом-на-Дону и Ейском будет ходить пригородный поезд

С 10 июня из Ростова-на-Дону до Ейска начнет ходить сезонный пригородный поезд. Состав будет курсировать до Азовского моря и обратно по праздникам и выходным.

На Черноморском побережье изменилось расписание электричек:

Отправление поезда из Ростова в 06:45, а прибытие в Ейск в 09:55. В обратном направлении — отправление в 17:48, прибытие в донскую столицу в 20:41. Стоимость билета по полному тарифу — 478 рублей.

Остановки в пути: 

  • Батайск,
  • Орловка-Кубанская,
  • Староминская-Тимашевская,
  • Старощербиновская.

Также в СКЖД напомнили, что рельсовые автобусы РА-3 будут курсировать по направлению Ростов-на-Дону — Ейск до 30 сентября.

В салонах РА-3 есть:

  • системы очистки и обеззараживания воздуха,
  • мягкие сидения,
  • широкие багажные полки,
  • информационные табло,
  • санитарные модули,
  • подъемники для кресел-колясок и места для их крепления,
  • спецоборудование в санузле.

Подробное расписание можно посмотреть на сайтах «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в приложении «РЖД Пассажирам».

Как сообщали ранее Юга.ру, от аэропорта Сочи до Майкопа будет курсировать дневная «Ласточка».               

Азовское море дорога на курорт Дороги Железная дорога Поезда Праздники РЖД

Новости

Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд
Мэр Краснодара поручил отремонтировать Мост поцелуев
Новороссийск накрыло облачное цунами. Показываем таймлапс необычного природного явления
Ливни, грозы и сильный ветер. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В Анапе из-за сильного ветра запретили купаться в море
Жителей Краснодарского края предупреждают о громких звуках. В регионе начались учения авиации

Лента новостей

Ливни, грозы и сильный ветер
Сегодня, 13:35
Ливни, грозы и сильный ветер
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду
Сегодня, 10:45
В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду
Публикуем список более 1700 адресов
Стендап, кинопоказ и спектакль о непредсказуемости любви
Сегодня, 14:07
Стендап, кинопоказ и спектакль о непредсказуемости любви
Куда пойти в Краснодаре с 5 по 11 июня

Реклама на сайте