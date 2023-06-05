Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд

По выходным и праздникам между Ростовом-на-Дону и Ейском будет ходить пригородный поезд

С 10 июня из Ростова-на-Дону до Ейска начнет ходить сезонный пригородный поезд. Состав будет курсировать до Азовского моря и обратно по праздникам и выходным.

Отправление поезда из Ростова в 06:45, а прибытие в Ейск в 09:55. В обратном направлении — отправление в 17:48, прибытие в донскую столицу в 20:41. Стоимость билета по полному тарифу — 478 рублей.



Остановки в пути:

Батайск,

Орловка-Кубанская,

Староминская-Тимашевская,

Старощербиновская.

Также в СКЖД напомнили, что рельсовые автобусы РА-3 будут курсировать по направлению Ростов-на-Дону — Ейск до 30 сентября.



В салонах РА-3 есть:

системы очистки и обеззараживания воздуха,

мягкие сидения,

широкие багажные полки,

информационные табло,

санитарные модули,

подъемники для кресел-колясок и места для их крепления,

спецоборудование в санузле.

Подробное расписание можно посмотреть на сайтах «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в приложении «РЖД Пассажирам».



Как сообщали ранее Юга.ру, от аэропорта Сочи до Майкопа будет курсировать дневная «Ласточка».