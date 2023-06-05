Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд
По выходным и праздникам между Ростовом-на-Дону и Ейском будет ходить пригородный поезд
С 10 июня из Ростова-на-Дону до Ейска начнет ходить сезонный пригородный поезд. Состав будет курсировать до Азовского моря и обратно по праздникам и выходным.
На Черноморском побережье изменилось расписание электричек:
Отправление поезда из Ростова в 06:45, а прибытие в Ейск в 09:55. В обратном направлении — отправление в 17:48, прибытие в донскую столицу в 20:41. Стоимость билета по полному тарифу — 478 рублей.
Остановки в пути:
- Батайск,
- Орловка-Кубанская,
- Староминская-Тимашевская,
- Старощербиновская.
Также в СКЖД напомнили, что рельсовые автобусы РА-3 будут курсировать по направлению Ростов-на-Дону — Ейск до 30 сентября.
В салонах РА-3 есть:
- системы очистки и обеззараживания воздуха,
- мягкие сидения,
- широкие багажные полки,
- информационные табло,
- санитарные модули,
- подъемники для кресел-колясок и места для их крепления,
- спецоборудование в санузле.
Подробное расписание можно посмотреть на сайтах «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в приложении «РЖД Пассажирам».
Как сообщали ранее Юга.ру, от аэропорта Сочи до Майкопа будет курсировать дневная «Ласточка».