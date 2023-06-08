В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в купальниках на улицах. Жители курортов Краснодарского края возмущаются туристами
Штрафы за купальники вне пляжей в Абхазии вырастут с 1 августа
В Абхазии парламент в 20 раз увеличил штраф за появление в купальниках или обнаженном виде вне пляжей. С 1 августа нарушители должны будут заплатить 6 тыс. рублей вместо 300 рублей, сообщает ТАСС.
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«Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа», — рассказали СМИ на заседании парламента.
Жители курортов Краснодарского края в соцсетях также возмущаются отдыхающими в купальниках вне пляжа. Но не все.
Напомним, что в 2022 году в Сочи фотографы устроили перформанс и попросили туристов не ходить по городу в купальниках. Организовала его Юлия Кутырева. Фотограф рассказала Юга.ру, что сочинцы каждый год возмущаются неуважением туристов к окружающим и ходят в купальниках в магазины, рестораны и ездят на общественном транспорте.
Как сообщали ранее Юга.ру, летом в Сочи будут работать 170 пляжей. В Краснодарском крае на июнь уже забронировано 70% гостиниц.