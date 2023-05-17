На Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки»

В Сочи с 17 мая поменялось расписание электропоездов. Также там стали курсировать две новые «Ласточки» по маршрутам №6116 Роза Хутор — Сочи 08:56-10:20 и №6115 Сочи — Роза Хутор 19:17-20:35.

Обновились маршруты поездов:

№6022 Аэропорт Сочи — Лазаревская (вместо Лоо) 03:15-05:30;

№6101 Лазаревская (вместо Лоо) — Роза Хутор 05:40-08:29;

№ 6822 и № 6827 Имеретинский Курорт — Лоо (вместо Сочи) 20:07-21:41 и в обратную сторону 22:00-23:28;

№ 6049 Сочи — Аэропорт Сочи (вместо Адлер — Аэропорт Сочи) 10:38-11:18.

Более подробную информацию о расписании можно узнать на сайтах «Кубань Экспресс-Пригород» и «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае ряд электричек изменили расписание из-за ремонта.