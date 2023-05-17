На Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки»

Краснодарский край

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  • ЖД вокзал в «Сочи» © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    ЖД вокзал в «Сочи» © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Сочи продлили маршруты по пяти пригородным поездам

В Сочи с 17 мая поменялось расписание электропоездов. Также там стали курсировать две новые «Ласточки» по маршрутам №6116 Роза Хутор — Сочи 08:56-10:20 и №6115 Сочи — Роза Хутор 19:17-20:35.

На «Ласточку» Анапа — Сочи нет билетов до июля:

Обновились маршруты поездов:

  • №6022 Аэропорт Сочи — Лазаревская (вместо Лоо) 03:15-05:30;
  • №6101 Лазаревская (вместо Лоо) — Роза Хутор 05:40-08:29;
  • № 6822 и № 6827 Имеретинский Курорт — Лоо (вместо Сочи) 20:07-21:41 и в обратную сторону 22:00-23:28;
  • № 6049 Сочи — Аэропорт Сочи (вместо Адлер — Аэропорт Сочи) 10:38-11:18.

Более подробную информацию о расписании можно узнать на сайтах «Кубань Экспресс-Пригород» и «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае ряд электричек изменили расписание из-за ремонта.

Железная дорога Курорты и туризм Поезда РЖД Роза Хутор Сочи Черное море

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На Черноморском побережье изменилось расписание электричек. На маршруте Сочи — Роза Хутор появились две новые «Ласточки»
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