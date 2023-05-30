На гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Погибла женщина

В момент обрушения там проходил турнир по футболу среди школьников ростовской и батайской команд. Всего на трибуне находилось около 30 человек.



В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что в результате ЧП погибла одна женщина и пострадали семь детей. Их увезли в больницу.



Позже СМИ сообщило, что количество пострадавших увеличилось до девяти, травмирован ещё один мужчина.