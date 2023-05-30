На гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Погибла женщина
На территории гребного канала в Ростове-на-Дону обвалилась трибуна
30 мая около 16:30 на гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. Об этом сообщает «Donnews».
В Ростове-на-Дону 26 мая прошел мощный град:
В момент обрушения там проходил турнир по футболу среди школьников ростовской и батайской команд. Всего на трибуне находилось около 30 человек.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что в результате ЧП погибла одна женщина и пострадали семь детей. Их увезли в больницу.
Позже СМИ сообщило, что количество пострадавших увеличилось до девяти, травмирован ещё один мужчина.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре из-за взрыва газа произошел пожар в пятиэтажке.
29 мая, 08:38Отель под тысячами звезд
Создатель «Кукарты» рассказал о любимых местах для путешествий в Краснодарском крае и Адыгее
Вчера, 11:50Ждём вас SNOVA
В Краснодаре открылся магазин осознанного потребления — что здесь можно купить, что сдать и что получить бесплатно
Вчера, 10:48Автомобиль, запас продуктов или технику можно выиграть в «Пятёрочке»
(покупая всего на 300 рублей!)