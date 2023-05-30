На гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Погибла женщина

Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Donnews» https://t.me/donnewsru/15923
    © Скриншот из телеграм-канала «Donnews» https://t.me/donnewsru/15923

На территории гребного канала в Ростове-на-Дону обвалилась трибуна

30 мая около 16:30 на гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. Об этом сообщает «Donnews».

В Ростове-на-Дону 26 мая прошел мощный град:

В момент обрушения там проходил турнир по футболу среди школьников ростовской и батайской команд. Всего на трибуне находилось около 30 человек.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что в результате ЧП погибла одна женщина и пострадали семь детей. Их увезли в больницу.

Позже СМИ сообщило, что количество пострадавших увеличилось до девяти, травмирован ещё один мужчина. 

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре из-за взрыва газа произошел пожар в пятиэтажке.

Гребля Дети Происшествия Ростов-на-Дону

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На гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Погибла женщина
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