Александр Григорян стал новым главным тренером футбольной «Кубани». Он должен спасти команду от вылета из Первой лиги

17 мая новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Александр Григорян. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Контракт 56-летнего наставника рассчитан до окончания сезона 2022/23 годов. В обновленный тренерский штаб также вошли Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин. Григорян известен тренерскими достижениями в женском футболе. С клубами «Лада» и «Звезда-2005» четыре раза становился чемпионом России и столько же раз брал Кубок России, был финалистом женской Лиги Чемпионов.

В мужском футболе с командой «Луч-Энергия» из Владивостока становился обладателем Кубка ФНЛ, выводил «Тамбов» из ФНЛ в Российскую Премьер-лигу. В сезоне 2020/2021 «Алашкерт» из Еревана под руководством Григоряна стал чемпионом Армении.

Сейчас «Кубань» занимает 15 место в турнирной таблице. Команда борется за сохрание места в Первой лиге. По данным СМИ, если новому главному тренеру удастся сохранить прописку в ФНЛ, ему предложат контракт ещё на один год.

Накануне пресс-служба «Кубани» сообщила о расторжении контракта с бывшим главным тренером Андреем Сосницким. Белорусский специалист возглавил команду в январе 2023 года. Под его руководством «Кубань» провела 11 матчей, одержала три победы, пять раз сыграла вничью и трижды проиграла.

Первый матч под руководством Александра Григоряна «Кубань» сыграет 21 мая против московской «Родины». Всего команде в этом сезоне осталось провести три игры.