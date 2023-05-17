Александр Григорян стал новым главным тренером футбольной «Кубани». Он должен спасти команду от вылета из Первой лиги

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Александр Григорян. Скриншот публикации телеграм-канала ПФК «Кубань» © https://t.me/pfckuban_official/4290
    Александр Григорян. Скриншот публикации телеграм-канала ПФК «Кубань» © https://t.me/pfckuban_official/4290

Новым главным тренером «Кубани» стал специалист прославившийся достижениями в женском футболе

17 мая новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Александр Григорян. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Контракт 56-летнего наставника рассчитан до окончания сезона 2022/23 годов. В обновленный тренерский штаб также вошли Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.

Григорян известен тренерскими достижениями в женском футболе. С клубами «Лада» и «Звезда-2005» четыре раза становился чемпионом России и столько же раз брал Кубок России, был финалистом женской Лиги Чемпионов.

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В мужском футболе с командой «Луч-Энергия» из Владивостока становился обладателем Кубка ФНЛ, выводил «Тамбов» из ФНЛ в Российскую Премьер-лигу. В сезоне 2020/2021 «Алашкерт» из Еревана под руководством Григоряна стал чемпионом Армении.

Сейчас «Кубань» занимает 15 место в турнирной таблице. Команда борется за сохрание места в Первой лиге. По данным СМИ, если новому главному тренеру удастся сохранить прописку в ФНЛ, ему предложат контракт ещё на один год.

Накануне пресс-служба «Кубани» сообщила о расторжении контракта с бывшим главным тренером Андреем Сосницким. Белорусский специалист возглавил команду в январе 2023 года. Под его руководством «Кубань» провела 11 матчей, одержала три победы, пять раз сыграла вничью и трижды проиграла.

Первый матч под руководством Александра Григоряна «Кубань» сыграет 21 мая против московской «Родины». Всего команде в этом сезоне осталось провести три игры.

Ранее Юга.ру рассказывали, что дерби «Краснодара — 2» и «Кубани» транслировали в Китае и Казахстане. Соглашение с Пекином заключили до конца сезона 2022/2023 годов с возможностью пролонгации. 

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