В отелях Сочи не осталось дешёвых номеров на лето — АТОР

Туроператоры заявили об отсутствии мест в популярных отелях Сочи на всё лето

В ряде популярных российских отелей недорогие номера уже распроданы на весь курортный сезон. В первую очередь речь о гостиницах Большого Сочи. Для бронирования остались доступны только «люксы».

«Во многих востребованных отелях номеров класса «стандарт» уже не осталось, как и комнат уровнем повыше», — пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

С ним согласна директор туроператора «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова.

«Я бы не сказала, что на всё лето в целом, но на некоторые периоды, например, когда в отеле проходят мероприятия, популярные гостиницы Сочи сейчас распродают последние номера. Это дорогие «люксы», «стандартов» уже нет», — отметила Тарасова.

Эксперты считают, что ситуация связана с двумя факторами. Во-первых, с ростом спроса на отдых в России в связи с недоступностью заграницы. Во-вторых, с выросшей глубиной бронирований. По словам Ромашкина, на конец апреля туристы зарезервировали 35% летнего ассортимента, что на 5% больше, чем год назад.

«Несмотря на то, что недорогие стандартные номера в популярных отелях Сочи на лето уже распроданы, а остались только «люксы», в Краснодарском крае всё же можно найти множество доступных вариантов размещения. Жильё в частном секторе, гостевые дома, мини-отели и мини-гостиницы — всё это отличные варианты для тех, кто хочет сэкономить на проживании и провести отпуск в комфорте», — прокомментировала Валерия Дудинова, пиар-менеджер сервиса бронирований «Едем в гости.ру».

Как писали Юга.ру, Сочи стал самым популярным вариантом отдыха на майские праздники. Как результат — цены в отелях выросли вдвое.