В семейном квартале «Достояние» готовят к открытию новую школу. Ее посетил Вениамин Кондратьев
Строительство школы на 1550 учебных мест ГК «ЮгСтройИнвест» начала в декабре 2021 года
В семейном квартале «Достояние» от ГК «ЮгСтройИнвест» готовится к открытию новая школа на 1550 учебных мест. Ее посетили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Наумов вместе с заместителем гендиректора группы компаний Андреем Анашкиным.
Строительство учебного заведения ведется по нацпроекту «Образование». Оно началось в декабре 2021 года и завершится уже в апреле. Планируется, что в этом году 1 сентября здесь прозвенит первый звонок.
В новой школе есть:
- учебные кабинеты,
- библиотека,
- пищеблок,
- актовый зал,
- театральная студия,
- зал хореографии,
- кабинеты 3D-моделирования и робототехники.
Уроки физкультуры будут проходить в спортзалах, а в хорошую погоду — на свежем воздухе. Для этого во дворе оборудовано футбольное поле, беговые дорожки, игровые площадки, а также полоса препятствий.
Эта школа станет 10 социальным объектом, который застройщик возвел в Краснодаре. Скоро откроется еще один детский сад-ясли на 300 мест в семейном квартале «Достояние».
Как писали ранее Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре представили новый микрорайон «Достояние». О том, каким он будет, рассказали на встрече со СМИ представители группы компаний «ЮгСтройИнвест».