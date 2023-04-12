В семейном квартале «Достояние» готовят к открытию новую школу. Ее посетил Вениамин Кондратьев

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  • © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Строительство школы на 1550 учебных мест ГК «ЮгСтройИнвест» начала в декабре 2021 года

В семейном квартале «Достояние» от ГК «ЮгСтройИнвест» готовится к открытию новая школа на 1550 учебных мест. Ее посетили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Наумов вместе с заместителем гендиректора группы компаний Андреем Анашкиным. 

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Строительство учебного заведения ведется по нацпроекту «Образование». Оно началось в декабре 2021 года и завершится уже в апреле. Планируется, что в этом году 1 сентября здесь прозвенит первый звонок.

  • © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Игоря Глазко, предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

В новой школе есть:

  • учебные кабинеты,
  • библиотека,
  • пищеблок,
  • актовый зал,
  • театральная студия,
  • зал хореографии,
  • кабинеты 3D-моделирования и робототехники.

Уроки физкультуры будут проходить в спортзалах, а в хорошую погоду — на свежем воздухе. Для этого во дворе оборудовано футбольное поле, беговые дорожки, игровые площадки, а также полоса препятствий.

Эта школа станет 10 социальным объектом, который застройщик возвел в Краснодаре. Скоро откроется еще один детский сад-ясли на 300 мест в семейном квартале «Достояние».

Как писали ранее Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре представили новый микрорайон «Достояние». О том, каким он будет, рассказали на встрече со СМИ представители группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Благоустройство Вениамин Кондратьев ГК «ЮгСтройИнвест» Школа Школьники

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