В семейном квартале «Достояние» готовят к открытию новую школу. Ее посетил Вениамин Кондратьев

В семейном квартале «Достояние» от ГК «ЮгСтройИнвест» готовится к открытию новая школа на 1550 учебных мест. Ее посетили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Наумов вместе с заместителем гендиректора группы компаний Андреем Анашкиным.

Строительство учебного заведения ведется по нацпроекту «Образование». Оно началось в декабре 2021 года и завершится уже в апреле. Планируется, что в этом году 1 сентября здесь прозвенит первый звонок.

В новой школе есть:

учебные кабинеты,

библиотека,

пищеблок,

актовый зал,

театральная студия,

зал хореографии,

кабинеты 3D-моделирования и робототехники.

Уроки физкультуры будут проходить в спортзалах, а в хорошую погоду — на свежем воздухе. Для этого во дворе оборудовано футбольное поле, беговые дорожки, игровые площадки, а также полоса препятствий.

Эта школа станет 10 социальным объектом, который застройщик возвел в Краснодаре. Скоро откроется еще один детский сад-ясли на 300 мест в семейном квартале «Достояние».



Как писали ранее Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре представили новый микрорайон «Достояние». О том, каким он будет, рассказали на встрече со СМИ представители группы компаний «ЮгСтройИнвест».