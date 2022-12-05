В Краснодаре около 500 семей получили ключи от квартир в ЖК «Достояние»

3 декабря «ЮгСтройИнвест » выдал ключи владельцам квартир в 12 и 13 литерах ЖК «Достояние»

В минувшую субботу жителями двух новых домов — 12 и 13 литера в ЖК «Достояние» — стали почти 500 семей. Сдача домов отметилась для застройщика юбилейным пятимиллионным квадратным метром. Такой объём жилья построила и ввела в эксплуатацию ГК «ЮгСтройИнвест»‎ за 19 лет работы. В новых домах — дизайнерские холлы, зеркала в пол и бесшумные лифты. Все квартиры — с предчистовой отделкой, чтобы жильцы смогли быстро сделать ремонт и отпраздновать новоселье.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

«Главное, что разводка электрики и вода — все разведено. Это уже большой плюс. Самая грязная работа сделана. Здесь предчистовая достойная», — рассказывает одна из новосёлов Татьяна Баварская.

«Для тебя в целом всё готово. Дворы готовы к тому, чтобы в них играли дети, рядом школа, садик, всё в одном месте. Это как будто такой мини-город в одном месте, такой компактный, уютный, со своей экосистемой», — говорит жительница квартиры одного из новых литеров Елена Москалёва.

Девелопер отмечает, что проекты «ЮгСтройИнвест» — это всегда комплексная застройка с детскими садами, школами, современными паркингами, игровыми и спортивными площадками, зелеными аллеями с фонтанами и арт-объектами. Так, вместе с 12 и 13 литерами сдали игровые площадки, благоустроенную территорию и гольф-аллею.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

На празднике для новосёлов организавали выступление кавер-группы, стильную фотозону, мастер-классы и розыгрыш призов.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

«Для нас 5 миллионов — не просто цифра. Это огромный путь, пройденный компанией за 19 лет и результат нашего отношения к любимому делу. А ещё это детские улыбки, уверенность в завтрашнем дне, чувство сплоченности и радости. Все это с каждым квадратным метром мы дарим нашим дольщикам. 5 миллионов — это заслуга каждого сотрудника всего многотысячного коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест». Искренне поздравляю всю нашу команду с этим событием. Спасибо за вашу работу и вклад в наше общее дело. И, конечно, спасибо нашим дольщикам, которые доверяют нам и выбирают нас. Мы очень ценим ваше доверие и вкладываем душу и весь профессионализм, каждый раз делая наши проекты всё лучше и лучше», — сказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест»‎ Юрий Иванов.

За последние годы «ЮгСтройИнвест» значительно увеличил объём строительства в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону, ежегодно реализуя более 500 тыс. кв. метров жилья. По данным единого ресурса застройщиков, сейчас компания в числе лидеров страны по объему ввода жилья и занимает 6 место. За 19 лет работы застройщик сдал в эксплуатацию 259 жилых домов, 5 школ и 15 детских садов. Уже несколько лет подряд «ЮгСтройИнвест» занимает лидерские позиции в независимой премии Urban Awards и получает звание «Надежный застройщик России».