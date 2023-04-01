В районе Западного обхода Краснодара откроют школу на 1,5 тыс. мест
Учреждение строят в семейном квартале «Достояние»
Современная и комфортная школа на 1550 мест появится в районе Ближнего западного обхода Краснодара. Возводит объект ГК «ЮгСтройИнвест». Кроме того, строительство закончат в апреле — на четыре месяца раньше запланированного срока.
Школу откроют в семейном квартале «Достояние». В здании будут большие учебные классы, два спортивных зала, столовая для младших и старших классов, актовый зал — все помещения просторные и светлые. А значит детями и учителям здесь будет комфортно. Это отметил и глава города Евгений Наумов в ходе своего рабочего визита.
Особое внимание при строительстве школы застройщик уделил игровым и спортивным пространствам. Есть театральная студия, зал хореографии, кабинет 3D-моделирования и робототехники. На прилегающей территории — футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также полоса препятствий.
«Социальные объекты — важнейшая часть инфраструктуры микрорайонов. Поэтому мы по традиции, заложенной генеральным директором группы компаний «ЮгСтройИнвест» Ивановым Юрием Ивановичем, начинаем их строительство сразу вместе с жилыми домами. Новая школа на 1550 мест в семейном квартале «Достояние» получилась современной, многофункциональной и качественной. Она будет оснащена всем необходимым для полноценного развития детей. Сейчас на территории квартала работает детский сад на 300 мест. И совсем скоро откроется второй по счету детский-ясли. Поэтому с уверенностью можно сказать, что семейный квартал «Достояние» станет одним из самых социально обеспеченных районов города — рассказал заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
Такая социальная ориентированность группы компаний «ЮгСтройИнвест» — результат многолетнего опыта в строительстве жилых микрорайонов Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону. За 19 лет работы застройщик возвел 22 социальных объекта: 6 школ и 16 детских садов. А совсем скоро в их числе будет новая школа на 1550 мест и детский сад ясли на 300 мест в семейном квартале «Достояние».