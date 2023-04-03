Жители Краснодарского края за месяц оформили кредитные карты на 3,5 млрд рублей

Краснодарский край в феврале вошел в топ-5 регионов с наибольшим спросом на кредитные карты

В России на 8,6% вырос лимит на кредитные карты. В феврале по всей стране выдали 1,4 млн кредиток, на 9,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Но по итогам месяца кредитный портфель стал на 36% больше, чем в феврале прошлого года, сообщило РИА Новости.

Наибольшим спросом кредитные карты пользовались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области. Согласно данным «Скоринг бюро», жители Кубани оформили кредиток на 3,5 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, жители Кубани взяли 447 млрд рублей в кредит за 2022 год. Также в прошлом году больше всего банкротств оформили в Краснодарском крае.