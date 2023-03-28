В сети появилось новое видео «Японского сада» в парке «Краснодар»

На территории «Японского сада» почти завершили все работы. Строительство новой локации длится уже больше года, дата открытия остается неизвестной.

В сети появилось новое видео сада. На нем можно увидеть центральный вход — ворота Карамон, сухой ландшафтный сад Карэсансуй и пруд с мостом.