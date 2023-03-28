В сети появилось новое видео «Японского сада» в парке «Краснодар»
Посмотрели новые локации поближе
На территории «Японского сада» почти завершили все работы. Строительство новой локации длится уже больше года, дата открытия остается неизвестной.
В сети появилось новое видео сада. На нем можно увидеть центральный вход — ворота Карамон, сухой ландшафтный сад Карэсансуй и пруд с мостом.
На кадрах можно рассмотреть Ретэй и Большое озеро Ойкэ, в котором обитают карпы кои. Также автор снял сухой пруд Карэикэ.
На видео есть еще много объектов — водопады, домик для чайной церемонии и ворота Сукиямон.
Также 28 марта в сети появились изображения локации глазами нейросети.
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