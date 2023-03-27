Жители станицы Полтавской снова перекрыли дорогу мусоровозам
Утром 27 марта жители станицы Полтавской вновь вышли на улицы, чтобы перекрыть дорогу машинам, которые везут мусор на местную свалку
Люди требуют, чтобы транспорт перестал ездить на полигон через населенный пункт. Местные жители также обвинили главу района в неисполнении обещаний об изменении маршрута грузовиков. По словам авторки видео, все выходные машины продолжали ездить через улицу Тельмана, центр станицы.
23 марта жители перекрывали дорогу мусоровозам. После этого власти пообещали изменить маршрут их движения.
Выходили активисты на улицу и 5 сентября 2022 года. Тогда на место приехали полицейские, но о задержаниях не сообщалось.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии 12 января заявил, что закрывать мусорный полигон в станице Полтавской не будут, потому что инвестор вложил в его реконструкцию около 50 млн рублей. Однако глава региона считает, что дорога к свалке не может пролегать через населённый пункт.
Ранее суд отклонил иск от администрации Калининского района по закрытию полигона в Полтавской, потому что это повлечёт нарушение рационального использования земельных участков и необоснованно ограничит доступ регоператора к деятельности в области обращения с отходами.