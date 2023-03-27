Жители станицы Полтавской снова перекрыли дорогу мусоровозам

Утром 27 марта жители станицы Полтавской вновь вышли на улицы, чтобы перекрыть дорогу машинам, которые везут мусор на местную свалку

Люди требуют, чтобы транспорт перестал ездить на полигон через населенный пункт. Местные жители также обвинили главу района в неисполнении обещаний об изменении маршрута грузовиков. По словам авторки видео, все выходные машины продолжали ездить через улицу Тельмана, центр станицы.



23 марта жители перекрывали дорогу мусоровозам. После этого власти пообещали изменить маршрут их движения.

Выходили активисты на улицу и 5 сентября 2022 года. Тогда на место приехали полицейские, но о задержаниях не сообщалось.