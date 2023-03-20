В Краснодаре отреставрировали дом врача Михалева. Зданию около 100 лет

Краснодарский край

Распечатать

  • Дом врача Михалёва после реставрации © Фото Юлии Летаур
    Дом врача Михалёва после реставрации © Фото Юлии Летаур

Владельца заставили отремонтировать памятник архитектуры через суд

В центре Краснодара отреставрировали памятник архитектуры «дом жилой врача Михалёва». Об этом жители города рассказали в соцсетях и опубликовали фото. Владелец привел в порядок фасад здания, крышу и поменял окна.

Как писали Юга.ру, дом построил в начале ХХ века доктор Степан Георгиевич Михалев. Здание находится на улице Чапаева, 85. Памятник архитектуры долгое время был в плохом состоянии — на нем расклеивали объявления и рисовали граффити.

Собственника здания неоднократно штрафовали за то, что он не принимает мер по сохранению объекта культурного наследия. Но это не помогло и власти Краснодарского края обратились в суд, чтобы заставить владельца отреставрировать дом.

Читайте также:

В марте 2022 года в администрации края рассказали, что собственник отремонтирует здание до конца года. Там обещали отремонтировать фасады, кровлю, систему водоотведения и провести гидроизоляцию. Также сообщалось, что отреставрируют архитектурный декор, воссоздадут заполнения оконных и дверных проемов. 

Благоустройство Краснодар Памятники архитектуры

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте