В Краснодаре отреставрировали дом врача Михалева. Зданию около 100 лет
Владельца заставили отремонтировать памятник архитектуры через суд
В центре Краснодара отреставрировали памятник архитектуры «дом жилой врача Михалёва». Об этом жители города рассказали в соцсетях и опубликовали фото. Владелец привел в порядок фасад здания, крышу и поменял окна.
Как писали Юга.ру, дом построил в начале ХХ века доктор Степан Георгиевич Михалев. Здание находится на улице Чапаева, 85. Памятник архитектуры долгое время был в плохом состоянии — на нем расклеивали объявления и рисовали граффити.
Собственника здания неоднократно штрафовали за то, что он не принимает мер по сохранению объекта культурного наследия. Но это не помогло и власти Краснодарского края обратились в суд, чтобы заставить владельца отреставрировать дом.
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В марте 2022 года в администрации края рассказали, что собственник отремонтирует здание до конца года. Там обещали отремонтировать фасады, кровлю, систему водоотведения и провести гидроизоляцию. Также сообщалось, что отреставрируют архитектурный декор, воссоздадут заполнения оконных и дверных проемов.