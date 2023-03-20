В Краснодаре отреставрировали дом врача Михалева. Зданию около 100 лет

В центре Краснодара отреставрировали памятник архитектуры «дом жилой врача Михалёва». Об этом жители города рассказали в соцсетях и опубликовали фото. Владелец привел в порядок фасад здания, крышу и поменял окна.

Как писали Юга.ру, дом построил в начале ХХ века доктор Степан Георгиевич Михалев. Здание находится на улице Чапаева, 85. Памятник архитектуры долгое время был в плохом состоянии — на нем расклеивали объявления и рисовали граффити.

Собственника здания неоднократно штрафовали за то, что он не принимает мер по сохранению объекта культурного наследия. Но это не помогло и власти Краснодарского края обратились в суд, чтобы заставить владельца отреставрировать дом.