Мэр Краснодара заявил, что против граффитистов возбудили уголовное дело. Это не совсем так

Краснодарский край

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27 июля мэр Краснодара рассказал о борьбе с хулиганами и поругал граффитиста BidloDavid

На заседании в администрации города обсудили ликвидацию незаконных граффити и объявлений. Мэр Краснодара Евгений Первышов подчеркнул в своем телеграм-канале, что разъяснительные работы с хулиганами не работают, и привел в пример граффитиста под псевдонимом BidloDavid.

В прошлом году он разрисовал здание администрации, после чего выпустил видео с извинением и пообещал исправиться. Первышов отметил, что власти ему поверили, а граффитист продолжил заниматься вандализмом.

Глава Краснодара упомянул недавний случай с объектом культурного наследия «Дом жилой врача С.Г. Михалева» на улице Чапаева. Примерно в середине июля группа граффитистов, среди которых был и BidloDavid, разрисовала здание. Теперь дом «украшает» огромных размеров надпись «Пашок».

Первышов заявил, что по факту вандализма возбуждено уголовное дело. 28 июля в пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что полиция проводит проверку, однако уголовное дело еще не возбудили.

«Управлением МВД России по городу Краснодару проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. В настоящее время уголовное дело не возбуждено», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мэр Краснодара поручил создать штаб по по борьбе с незаконными граффити и усилить меры по борьбе с вандализмом.

Вандализм Граффити Евгений Первышов Краснодар Полиция Хулиганство

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