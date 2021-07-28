Мэр Краснодара заявил, что против граффитистов возбудили уголовное дело. Это не совсем так

27 июля мэр Краснодара рассказал о борьбе с хулиганами и поругал граффитиста BidloDavid

На заседании в администрации города обсудили ликвидацию незаконных граффити и объявлений. Мэр Краснодара Евгений Первышов подчеркнул в своем телеграм-канале, что разъяснительные работы с хулиганами не работают, и привел в пример граффитиста под псевдонимом BidloDavid. В прошлом году он разрисовал здание администрации, после чего выпустил видео с извинением и пообещал исправиться. Первышов отметил, что власти ему поверили, а граффитист продолжил заниматься вандализмом.

Глава Краснодара упомянул недавний случай с объектом культурного наследия «Дом жилой врача С.Г. Михалева» на улице Чапаева. Примерно в середине июля группа граффитистов, среди которых был и BidloDavid, разрисовала здание. Теперь дом «украшает» огромных размеров надпись «Пашок».