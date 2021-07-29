Почему дом врача Михалева в «убитом» состоянии и что власти собираются с этим делать? Спросили главу управления госохраны объектов культурного наследия Кубани
Портал Юга.ру спросил главу Управления госохраны объектов культурного наследия, почему старинный дом на Чапаева, который разрисовали граффитисты, так плохо выглядит
Напомним, в середине июля группа граффитистов разрисовала объект культурного наследия «Дом жилой врача С.Г. Михалева» на улице Чапаева, 85. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что по факту вандализма возбудили уголовное дело. В полиции эту информацию опровергли, сообщив, что еще проводят проверку.
Впрочем, здание и без огромной надписи «Пашок» выглядело многие годы плачевно — на нем расклеивали объявления и рисовали граффити по-меньше. Так, в 2019 году портал Юга.ру включил объект в список десяти самых «убитых» памятников архитектуры.
Редакция связалась с руководителем Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгием Давыденко, чтобы узнать, кто должен следить за зданием и что власти собираются делать, чтобы привести его в порядок.
Давыденко рассказал, что здание находится в собственности физлица, его владелец живет в Нижегородской области. 1 декабря 2008 года на объект было оформлено охранное обязательство. Сейчас дом находится в крайне неудовлетворительном состоянии и не эксплуатируется, его фасад разрушается и покрывается трещинами, а собственник не выполнил работы, предусмотренные актом технического состояния, который прилагался к охранному обязательству.
«Данное обстоятельство свидетельствует о ненадлежащем выполнении собственником условий охранного обязательства и неоднократно подтверждено актами осмотра объекта культурного наследия», — отметил Давыденко.
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Собственника неоднократно штрафовали за то, что он не принимает мер по сохранению объекта культурного наследия. Так как это не помогло, Управление госохраны обратилось в суд, чтобы он провел реставрационно-восстановительные работы.
3 августа 2020 года Выксунский районный суд Нижегородской области обязал владельца дома выполнить эти работы до 6 сентября 2021 года.
Чиновник сообщил, что собственнику напоминали о необходимости выполнить судебное решение, но он так и не предоставил никакой проектной документации. Если здание не приведут в порядок, власти подадут иск о судебной неустойки (астрента), а также об изъятии объекта.
Также Юга.ру уточнил, по каким уголовным статьям полиция проводит проверку. Давыденко рассказал, что 14 июля Управление подало заявление о проведении проверки по ст. 243 (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), ст. 167 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 213 (Хулиганство), ст. 214 (Вандализм).