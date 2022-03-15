В центре Краснодара отреставрируют историческое здание

Памятник архитектуры «Дом жилой врача Михалева» в Краснодаре планируют отремонтировать до конца года

Объект культурного наследия «Дом жилой врача С.Г. Михалева» находится на улице Чапаева, 85 в Краснодаре (между Красной и Рашпилевской). Его построил в начале XX века доктор Степан Георгиевич Михалев. Рядом владелец возвел двухэтажное здание в стиле модерн, которое сдавал внаем.

Сейчас дом находится в плохом состоянии — фасад здания разрушается, идут трещины. Необходимые технические работы собственник не выполнил. А летом 2021 года памятник культурного наследия разрисовала группа граффитистов.

Редакция Юга.ру узнала в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, что владелец дома живет в Нижегородской области. Его неоднократно штрафовали за то, что он не принимает меры по сохранению объекта, но это не помогло, и власти Кубани обратились в суд.