В центре Краснодара отреставрируют историческое здание

Краснодарский край

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  • Чапаева, 85. Дом жилой врача С.Г. Михалева, начало XX века © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Чапаева, 85. Дом жилой врача С.Г. Михалева, начало XX века © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Памятник архитектуры «Дом жилой врача Михалева» в Краснодаре планируют отремонтировать до конца года

Объект культурного наследия «Дом жилой врача С.Г. Михалева» находится на улице Чапаева, 85 в Краснодаре (между Красной и Рашпилевской). Его построил в начале XX века доктор Степан Георгиевич Михалев. Рядом владелец возвел двухэтажное здание в стиле модерн, которое сдавал внаем.

Сейчас дом находится в плохом состоянии — фасад здания разрушается, идут трещины. Необходимые технические работы собственник не выполнил. А летом 2021 года памятник культурного наследия разрисовала группа граффитистов.

Редакция Юга.ру узнала в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, что владелец дома живет в Нижегородской области. Его неоднократно штрафовали за то, что он не принимает меры по сохранению объекта, но это не помогло, и власти Кубани обратились в суд.

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После этого Выксунский районный суд Нижегородской области обязал владельца дома выполнить реставрационные работы до 6 сентября 2021 года. Но собственник так и не предоставил никакой проектной документации.

В пресс-службе кубанской администрации 15 марта сообщили, что приступить к реставрации дома собственника смог заставить только суд. Для памятника все-таки разработали проектную документацию. Она получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документы согласовали в управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

В здании планируют отремонтировать фасады, кровлю, систему водоотведения и провести гидроизоляцию. Также отреставрируют архитектурный декор, воссоздадут заполнения оконных и дверных проемов. Управление уже выдало соответствующее разрешение. Завершить работы хотят до конца года.

Архитектура Исторический центр Краснодар Культурное наследие Памятники архитектуры

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