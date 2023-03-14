В России каждый второй автомобилист разговаривает с навигатором, каждый четвёртый — ругается с ним

Из них 38% запускают устройство, если едут по незнакомому маршруту, 23% обращаются за помощью каждый день, 16% включают его в дальних поездках, а 8% — при необходимости объехать пробки. Лишь 15% опрошенных вообще не пользуются навигатором.

76% респондентов используют приложение на мобильном устройстве, 12% имеют отдельный навигационный гаджет, 4% — встроенную в машину панель.

Почти половина (45%) опрошенных водителей строят маршрут только в незнакомом месте, 8% ищут пути объезда, 7% следят за скоростным режимом и камерами на дорогах. 5% автомобилистов с помощью навигатора смотрят на загруженность трасс и исходя из этого решают, ехать на машине или воспользоваться общественным транспортом.

37% водителей лишь иногда смотрят на экран устройства, рассчитывая в основном на свои силы и знания маршрута в поездке. 33% пристально следят за указаниями устройства. 25% респондентов надеются исключительно на голосового ассистента, и только 5% опрошенных доверяют навигацию пассажиру на переднем сидении.

Только 34% водителей следуют всем инструкциям навигатора, в то время как 49% предпочитают перепроверить предложенный маршрут. 11% ориентируются лишь на конечную точку и едут без помощи ассистента, а 6% и вовсе игнорируют систему и едут в ином направлении, такой вывод сделали эксперты сервисов СберАвто и Rambler&Co.

49% россиян за рулём периодически беседуют с электронным штурманом. Причём 23% из них ругаются на систему в том или ином случае, 11% комментируют вслух предложенные варианты, 10% обсуждают с утройством обстановку на дорогах, а 5% опрошенных стараются переиграть навигатор и ликуют, когда удаётся приехать в нужную точку быстрее своим путём. 51% респондентов не разговаривают со своим GPS-устройством.

Ранее Юга.ру публиковали результаты другого опроса — о гендерной дискриминации на работе. Выяснилось, что 47% жителей Краснодарского края её не замечают.