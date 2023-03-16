Не только «женские обязанности». Рассказываем, как жители юга России делят свой быт

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя Monfocus/ 458 сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Monfocus/ 458 сайта pixabay.com

В ЮФО 62% респондентов считают, что мужчина и женщина должны поровну делить все домашние обязанности

В ЮФО 62% респондентов считают, что домашние обязанности должны поровну распределяться между всеми членами семьи или в паре. Еще 23% выступают за то, чтобы у каждого была своя «зона ответственности». Такое мнение более распространено у людей 18-24 лет (58%), чем среди россиян старше 65 лет (48%). В исследовании Авито приняли участие 10 000 человек.

Почти все респонденты оказались вовлечены в быт — лишь 2% не выполняют обязанности. По России мужчины и женщины наравне ходят в магазин за продуктами (83%) и выносят мусор (78%).

Однако женщины гораздо чаще мужчин:

  • готовят еду (92% против 51%);
  • моют полы (90% против 39%);
  • пылесосят (80% против 62%).

Для 37% респондентов в ЮФО самое нелюбимое занятие — мытье окон. Также опрошенным меньше всего нравится гладить вещи (33%), мыть полы (23%) и убираться в ванной (22%).

В числе любимых домашних обязанностей — поход в магазин (5%) и приготовление еды (10%). 72% опрошенных в ЮФО во время домашних дел включают на фоне музыку, фильм или поют. 70% ответили, что мирно решают бытовые споры

Как сообщали ранее Юга.ру, эксперты Авито, Lamoda и ЮMoney проанализировали рынок продаж в гендерные праздники.

Авито Опросы Семья

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