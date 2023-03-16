Не только «женские обязанности». Рассказываем, как жители юга России делят свой быт

В ЮФО 62% респондентов считают, что домашние обязанности должны поровну распределяться между всеми членами семьи или в паре. Еще 23% выступают за то, чтобы у каждого была своя «зона ответственности». Такое мнение более распространено у людей 18-24 лет (58%), чем среди россиян старше 65 лет (48%). В исследовании Авито приняли участие 10 000 человек.



Почти все респонденты оказались вовлечены в быт — лишь 2% не выполняют обязанности. По России мужчины и женщины наравне ходят в магазин за продуктами (83%) и выносят мусор (78%).



Однако женщины гораздо чаще мужчин:

готовят еду (92% против 51%);

моют полы (90% против 39%);

пылесосят (80% против 62%).

Для 37% респондентов в ЮФО самое нелюбимое занятие — мытье окон. Также опрошенным меньше всего нравится гладить вещи (33%), мыть полы (23%) и убираться в ванной (22%).



В числе любимых домашних обязанностей — поход в магазин (5%) и приготовление еды (10%). 72% опрошенных в ЮФО во время домашних дел включают на фоне музыку, фильм или поют. 70% ответили, что мирно решают бытовые споры



Как сообщали ранее Юга.ру, эксперты Авито, Lamoda и ЮMoney проанализировали рынок продаж в гендерные праздники.