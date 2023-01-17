В Краснодаре рекультивируют «Елизаветинскую» свалку. Это обойдётся в 1,4 млрд рублей

В декабре 2022 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проекта. Запланированы два этапа работ — технический и биологический.

На первом этапе проведут земляные работы и перепланировку отходов. На поверхности мусорной горы установят рекультивационный экран из геосинтетических и минеральных материалов, создадут систему сбора фильтрата.

На втором этапе планируют восстановить загрязнённые земли. Также в рамках проекта появятся три скважины, с помощью которых будут наблюдать за качеством подземных вод.

Свалка появилась в 1975 году и официально просуществовала до 2000-го. Однако после закрытия продолжает функционировать. Сегодня её площадь составляет 108 тыс. 711 кв. метров. В теле мусорного полигона накопилось 1 млн 90 тыс. 432,5 тонны отходов, в основном строительных. Ранее стоимость ликвидации свалки оценили в 1,4 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, во время прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон в Полтавской не нужно закрывать. Ещё глава региона считает, что только мусоросжигание решит проблему свалок в Краснодарском крае.