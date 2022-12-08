Большинство россиян готовы потратить до 25 тыс. рублей на новогодний стол. А на подарки в 2 раза меньше

Большая часть россиян начинает заранее копить деньги к Новому году и тратит их на продукты

Более 40% россиян считают Новый год главным праздником в году, показал опрос «Альфастрахование». Большая часть респондентов проведет этот вечер в кругу семьи или с друзьями.

Более половины опрошенных начинают копить на праздник заранее. Основные расходы приходятся на продукты и подарки. Еще около 17% тратятся на деликатесы и 12% на фейерверки. В общей сложности на праздничный стол россияне готовы потратить до 25 тыс. рублей. Около 32% респондентов не хотят тратить на еду больше 10-15 тыс. рублей и 28% планируют израсходовать не больше 5-10 тыс. рублей.