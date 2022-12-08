Большинство россиян готовы потратить до 25 тыс. рублей на новогодний стол. А на подарки в 2 раза меньше
Большая часть россиян начинает заранее копить деньги к Новому году и тратит их на продукты
Более 40% россиян считают Новый год главным праздником в году, показал опрос «Альфастрахование». Большая часть респондентов проведет этот вечер в кругу семьи или с друзьями.
Более половины опрошенных начинают копить на праздник заранее. Основные расходы приходятся на продукты и подарки. Еще около 17% тратятся на деликатесы и 12% на фейерверки. В общей сложности на праздничный стол россияне готовы потратить до 25 тыс. рублей. Около 32% респондентов не хотят тратить на еду больше 10-15 тыс. рублей и 28% планируют израсходовать не больше 5-10 тыс. рублей.
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На подарки почти 30% опрошенных готовы потратить 5-10 тыс. рублей, 27% — от 15 до 25 тыс., а 25,8% — от 10 до 15 тыс. И всего 12,4% не боятся трат от 25 до 50 тыс. рублей.
Экономить люди готовы на фейерверках и новогодних нарядах. Также многие считают, что можно сократить траты на деликатесы, алкоголь и украшения для дома.
Как писали Юга.ру, жителей России просят отказаться от масштабных празднований Нового года. В Краснодаре отменили праздничный концерт на Главной площади и фейерверк. В Анапе попросили отказаться от иностранной музыки, а глава Крыма призвал праздновать «учитывая моральный аспект».