В Крыму разрешили запускать салюты на Новый год

Глава Крыма Сергей Аксёнов снял ограничение на использование пиротехники с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года

Соответствующие изменения внесли в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым». Однако он считает «важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий».

«Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками — дети», — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Ранее глава Крыма призвал праздновать Новый год, «учитывая моральный аспект». И запретил устраивать фейерверки за бюджетный счет.

А в Ростовской области жителей попросили не запускать салюты и не взрывать петарды, чтобы не пугать людей.

Как писали Юга.ру, администрация Краснодара рассказала о 54 точках по продаже фейерверков и попросила сообщать о нелегальной торговле пиротехникой.