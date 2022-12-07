В Крыму разрешили запускать салюты на Новый год

Крым

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  • © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру

Глава Крыма Сергей Аксёнов снял ограничение на использование пиротехники с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года

Соответствующие изменения внесли в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым». Однако он считает «важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий».

«Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками — дети», — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Ранее глава Крыма призвал праздновать Новый год, «учитывая моральный аспект». И запретил устраивать фейерверки за бюджетный счет.

А в Ростовской области жителей попросили не запускать салюты и не взрывать петарды, чтобы не пугать людей.

Как писали Юга.ру, администрация Краснодара рассказала о 54 точках по продаже фейерверков и попросила сообщать о нелегальной торговле пиротехникой.

Крым Новый год Праздники

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В Крыму разрешили запускать салюты на Новый год
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