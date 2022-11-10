В Краснодаре в следующем году начнут строить школу на улице Пономаренко

Новую школу на 1550 мест в Краснодаре сдадут в 2025 году. Предыдущий мэр города обещал построить её к 2024

Школу на 1550 мест по улице им. Григория Пономаренко в Краснодаре начнут строить в 2023 году, а сдадут к первому сентября 2025-го. В трехэтажном здании разместят 62 класса, столовую, спортивный и актовый залы. На территории оборудуют спортивный кластер. В новую школу пойдут в том числе дети из Музыкального микрорайона. Там сейчас нет ни одного общеобразовательного учреждения.

Объект построят на участке площадью около трех гектаров. За него несколько лет шла борьба. Земля принадлежала частному лицу. Мэрия возвращала его в муниципальную собственность через суд.

«Судебный процесс по данному вопросу продолжался больше года. Все это время жители города обращались к нам, чтобы именно в этом месте появилась новая школа», — рассказал врио директора департамента строительства Александр Мадовский.

Вопрос о строительстве школы на улице Пономаренко в декабре 2021-го во время прямой линии с губернатором Кубани задала жительница Краснодара. Тогда Вениамин Кондратьев потребовал объяснений от мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Градоначальник рассказал, что участок уже передали муниципалитету. Заключен контракт на проектирование.

«К концу следующего года планируем приступить к строительству. Первого сентября 2024 года новая большая школа на улице имени Григория Пономаренко примет первых учеников», — заверил Алексеенко.

Спустя год в Краснодаре новый мэр и новый срок окончания строительства школы на улице им. Григория Пономаренко. О том кто такой новый градоначальник столицы мы рассказывали накануне. Помимо строительства социальных объектов в Краснодаре у нас можно почитать о самых необычных проектах при разных мэрах Краснодара.