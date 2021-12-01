Власти Краснодара рассказали о планах построить школу на улице Григория Пономаренко в 2024 году

Разговоры школе на улице Пономаренко в Музыкальном микрорайоне идут с 2019 года. Но тогда строительство не могли начать, так как участок находился не в муниципальной собственности

Напомним, в 2019 году в мэрии города заявили о планах построить школу на улице Григория Пономаренко, 39 на 1 тыс. 550 учеников. Для этого даже нашли подходящий участок. Тогда планировалось, что в 2021 году уже начнутся строительные работы.

В 2021 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о судьбе этого участка. Тогда он заявил, что процедуры по возврату земли в муниципальную собственность и проектирование школы займут несколько месяцев.

Через несколько месяцев Первышов на брифинге рассказал, что первый судебный процесс уже прошел, есть результативная часть. Чтобы администрация получила участок под строительство школы, она должна предоставить компенсационный земельный участок.