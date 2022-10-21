Сочинский ЖК «Флора» от «Неометрии» победил в национальном конкурсе недвижимости

«Флора» расположена рядом с пробковыми дубами в национальном парке и тисо-самшитовой рощей — объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Жюри конкурса отметило, что комплекс подходит тем, кто стремится к здоровому образу жизни: он находится вдали от шумных туристических улиц Сочи и включает собственную набережную реки Кудепста. Будущим жильцам предлагают большой выбор планировок, благоустроенные дворы, удобные входные группы. В шаговой доступности есть вся инфраструктура, включая детский сад и школу.

ЖК «Флора» от компании «Неометрия» в Кудепсте признали лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса в России по итогам ежегодного Национального конкурса недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2022.

Другой проект компании, клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону, вышел в финал конкурса как лучший строящийся жилой комплекс бизнес- и элит-класса. А федерального девелопера «Неометрия» внесли в шорт-лист номинации «Лучшая региональная организация-застройщик на рынке многоэтажного жилищного строительства».

«Одна из основных задач девелопера — обеспечить жителям максимальный комфорт как у себя дома, на территории ЖК, так и за пределами комплекса. Уже на стадии проектирования мы учитываем всё необходимое для качественной жизни. Благодарим жюри CREDO-2022 за высокую оценку наших объектов. Победа в таком конкурсе говорит о востребованности качественных жилых комплексов», — прокомментировала руководитель пресс-службы «Неометрия» Елена Плеханова.

Напомним, ранее проект гостиничного комплекса «Нескучный сад» от «Неометрии» в Сочи вышел в финал премии Proestate & Toby Awards 2022, а пять проектов в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи получили статус «умных новостроек».